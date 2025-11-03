O zi care trebuia să fie una plină de bucurie și descoperiri s-a transformat într-un coșmar la Castelul Bran. Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a murit chiar în timpul vizitei la castelul cunoscut în toată lumea drept „tărâmul lui Dracula”.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza morții, însă primele informații indică un posibil stop cardio-respirator.

„ Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale. Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la prod ”, au transmis polițiștii

Accesul în castel a fost restricționat temporar. Martorii spun că atmosfera s-a umplut de tăcere și lacrimi. Mulți dintre vizitatori, șocați de cele întâmplate, au rămas alături de soția bărbatului, care nu își putea crede ochilor. Reprezentanții Ambasadei Italiei au fost informați, iar turiștii din grup au rămas profund marcați de pierderea colegului lor de călătorie.