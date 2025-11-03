Tragedie la Castelul Bran: un turist italian a murit în timpul vizitei pe tărâmul lui Dracula

Un bărbat de 55 de ani a murit la Castelul Bran. Turistul venit cu un grup din Italia pentru a descoperi celebrul „tărâm al lui Dracula”, s-a prăbușit după ce a acuzat dureri în piept. Medicii au încercat aproape 40 de minute să-l resusciteze, însă fără succes.

De Mădălina Hodea
Bărbatul se afla într-un grup organizat venit din Italia, fascinat de istoria și legendele locului. În timp ce urca prin camerele vechi de secole, a început să se simtă rău și s-a prăbușit la pământ. Turiștii din jur și personalul castelului au intervenit imediat, iar medicii sosiți la fața locului au încercat zeci de minute să-l readucă la viață. Din păcate, eforturile lor au fost zadarnice

O zi care trebuia să fie una plină de bucurie și descoperiri s-a transformat într-un coșmar la Castelul Bran. Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a murit chiar în timpul vizitei la castelul cunoscut în toată lumea drept „tărâmul lui Dracula”.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza morții, însă primele informații indică un posibil stop cardio-respirator.

„ Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale. Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la prod ”, au transmis polițiștii

Accesul în castel a fost restricționat temporar. Martorii spun că atmosfera s-a umplut de tăcere și lacrimi. Mulți dintre vizitatori, șocați de cele întâmplate, au rămas alături de soția bărbatului, care nu își putea crede ochilor. Reprezentanții Ambasadei Italiei au fost informați, iar turiștii din grup au rămas profund marcați de pierderea colegului lor de călătorie.

