Trump: Nu știu dacă sancțiunile îl vor deranja pe Putin

Președintele Donald Trump și emisarii săi insistă asupra ultimatumului dat Rusiei pentru a ajunge la un acord de încetare a focului in Ucraina, însă energiile diplomației americane se concentrează asupra unor negocieri secrete, nu asupra unor constrângeri, pentru a determina Rusia să facă acest pas, arată un articol publicat de The New York Times.

Într-un interviu pentru Fox News, secretarul de Stat Marco Rubio a lăsat să se înțeleagă că diplomația americană poarta discuții discrete cu Rusia – ”nu cu Putin, ci cu cineva dintre oficialii de top ai lui Putin”. Însă aceste discuții nu au dus la niciun progres spre încetarea focului. Fox News informează ca Donald Trump îl va trimite din nou în Rusia pe Steve Witkoff, magnatul imobiliar care deține oficial funcția de trimis special pentru Orientul Mijlociu, însă s-a dovedit până acum mai util în relația cu Moscova decât ”titularul” postului de trimis special pentru Rusia – generalul Keith Kellogg. Însă presa americană arată că ultima vizită la Moscova a lui Witkoff nu a dus la niciun rezultat.

Oficialii administrației Trump sugerează că ultimele discuții ruso-americane nu vor fi nici ele încununate de succes. Președintele Trump, un adept al sancțiunilor economice si financiare, a ajuns și el să considere că Rusia a dezvoltat imunitate la acest tip de penalizări, după cum a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. ”Nu știu dacă sancțiunile îl vor deranja”, a spus Donald Trump despre Vladimir Putin. Apoi, cu toată iritarea sa legată de continuarea bombardamentelor ruse și cu ultimatumul dat Moscovei, Donald Trump a declarat că acesta este ”războiul lui Biden”.

Frustrarea președintelui american este evidentă. A vorbit despre ea și secretarul de Stat Rubio. ”Cred că ce îl deranjează cel mai mult pe președinte este că are niște conversații telefonice (cu Vladimir Putin) despre care vorbește întreaga lume și crede că ele pot duce la încetarea războiului, însă apoi este bombardat un alt oraș ucrainean, inclusiv orașe care sunt departe de linia frontului”, a spus Rubio pentru The New York Times. ”Deci, la un moment dat, președintele va trebui să ia o decizie despre cât se va mai implica pentru încetarea focului, în condițiile în care una dintre cele două părți nu este interesată de asta”, a spus Rubio.

Într-adevăr, Vladimir Putin nu este interesat de încetarea focului, declarând, la întâlnirea recentă cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, că trupele ruse avansează ”pe toată linia frontului”. Această poziție este văzută de marile publicații vestice drept o dovadă a cinismului Rusiei lui Putin, însă în mediile strategice nu este altceva decât o decizie firească a Moscovei – tabăra care se află în ofensivă și simte că poate obține mai mult teritoriu nu se va opri pentru a se așeza la masa negocierilor și a ajunge la o încetare a focului, pentru că acest lucru ar fi in dezavantajul său.

Putin a declarat că sistemul de rachete Oreșnik este produs acum în masă și urmează ca armata să primească aceste rachete, relatează Reuters. Putin a mai declarat că speră ca negocierile de pace cu Ucraina să continue, însă a avertizat că așteptările nu trebuie să fie foarte mari. A insistat încă o dată că problema războiului din Ucraina va fi abordată nu individual, ci în ”contextul european de securitate ca întreg”. Practic, Putin revine la cele două proiecte de acord de securitate trimise SUA și NATO în decembrie 2021, cu puțin timp înainte de invazia în Ucraina, proiecte prin care Rusia dorea o retragere de facto a NATO din statele membre din Europa Centrală și de Est. În mod explicit, Rusia cere recunoașterea anexării celor patru regiuni din estul și sudul Ucrainei, plus Crimeea, cere neutralitatea Ucrainei și demilitarizarea țării.

Pentru moment, SUA nu arată că vor să respecte aceste linii roșii ale Rusiei. După celebra ceartă din Biroul Oval dintre președinții Trump și Zelenski, după vizita în Europa a secretarului Pentagonului, Pete Hegseth, unde a declarat că Ucraina nu va adera la NATO și a sugerat chiar că războiul din Ucraina nu a izbucnit doar din cauza Rusiei, relația dintre administrația Trump și Rusia s-a răcit. Washingtonul nu mai arată că face presiuni asupra Kievului pentru a accepta concesii teritoriale și nici nu mai decalară limpede că Ucraina nu va adera la NATO, continuând în același timp să livreze arme.