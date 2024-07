Trump rănit la un miting de campanie în Pennsylvania

Fostul preşedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie în Pennsylvania, cu sânge vizibil la urechea dreaptă, după focuri de armă care au costat viaţa a cel puţin o persoană din rândul asistenţei, scriu AFP şi Reuters.

Presupusul trăgător şi un spectator au fost ucişi, iar o altă persoană a fost rănită în stare gravă, potrivit presei americane, citând autorităţile judiciare locale.

Spectatorul ucis sâmbătă în atacul asupra lui Donald Trump la un miting de campanie din Pennsylvania „a murit pe loc” după ce a fost „împuşcat în cap”, potrivit unui martor intervievat de NBC News, relatează AFP.

Donald Trump, evacuat de urgenţă sâmbătă de la un miting electoral după mai multe focuri de armă, intenţionează în continuare să meargă la Convenţia republicană de săptămâna viitoare, în cursul căreia urmează să fie desemnat oficial candidat al dreptei la preşedinţie, a anunţat echipa sa, notează AFP.

Trump spune că a fost împușcat în ureche: „Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră”

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!” – a scris Trump pe Truth Social.

Atacul armat a fost condamnat la nivel internaţional.

Joe Biden „a vorbit” cu Donald Trump sâmbătă seara, a declarat un responsabil al Casei Albe, după tirurile de miting, notează AFP.

El s-a declarat iniţial, într-un comunicat, „liniştit” să afle că Trump este „teafăr şi în siguranţă”. ‘În America, nu există loc pentru acest tip de violenţă. Trebuie să ne unim ca naţiune pentru a o condamna”, a adăugat el.

J.D. Vance, un senator republican posibil candidat la vicepreşedinţie al lui Donald Trump, a incriminat sâmbătă „retorica” preşedintelui democrat Joe Biden, după focurile de armă de la un miting electoral al candidatului republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie, relatează AFP.