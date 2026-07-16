Turiștii din București închiriază locuințe ilegale, care s-ar putea prăbuși în cazul unui cutremur, scrie THE GUARDIAN

Bucureștiul este capitala cea mai vulnerabilă din punct de vedere seismic din UE, cu două cutremure majore în ultimul secol.

Florin Toader
Turiștii din București închiriază locuințe ilegale, care s-ar putea prăbuși în cazul unui cutremur, scrie THE GUARDIAN

Aria aproximativă în caz de colaps al clădirilor cu risc seismic, precum și segmentele de drum în risc de blocaj din cauza dărâmăturilor FOTO: Captură ecran via harta.dupacutremur.ro

Bucureștiul este capitala cea mai vulnerabilă din punct de vedere seismic din UE, cu două cutremure majore în ultimul secol.

Prestigioasa publicație britanică „The Guardian”, scrie că peste 200 de proprietăți din București a căror închiriere, pe termen scurt sau lung, este interzisă din cauza nivelului înalt de risc seismic, sunt listate pe platforme precum Airbnb și Booking.com.

Turiștii din capitala României, București, sunt cazați în unități de cazare ilegale listate pe Airbnb și Booking.com, în clădiri considerate atât de vulnerabile din punct de vedere seismic încât s-ar putea prăbuși în cazul unui cutremur major, conform unor date exclusive furnizate publicației The Guardian.

Analiza datelor colectate de Re:Rise, o organizație românească ce activează în domeniul reducerii riscului seismic, a identificat cel puțin 207 proprietăți turistice ilegale de închiriat, promovate pe cele două platforme din București la sfârșitul lunii mai, cu o capacitate combinată de a găzdui peste 1.000 de vizitatori în fiecare noapte.

Booking.com a listat 116 dintre acestea, 47 fiind pe Airbnb și 44 de anunțuri pe ambele platforme. Toate se aflau în clădiri care se calificau pentru cel mai înalt nivel de risc seismic.

Bucureștiul, cea mai vulnerabilă capitală din UE în cazul unui seism

Bucureștiul este capitala cea mai vulnerabilă din punct de vedere seismic din UE, cu două cutremure majore în ultimul secol, cel mai recent dintre acestea, în 1977, soldat cu peste 1.500 de victime, peste 10.000 de răniri și dărâmarea a 32 de clădiri în mai puțin de un minut.

Experții cred că un alt astfel de cutremur este inevitabil, avertizând că pagubele ar putea depăși cu mult pe cele ale dezastrelor anterioare, deoarece o mare parte din fondul imobiliar al orașului a devenit nesigur din punct de vedere structural în ultimele decenii.

Într-un efort de a combate locuințele nesigure, în 2024, România a interzis închirierile pe termen scurt și lung în clădiri cu risc ridicat, clasificate drept RS1. Drept urmare, capitala are cel puțin 404 astfel de clădiri în care închirierea de orice fel este ilegală, încălcările asigurând amenzi de la 1.000 EUR la 2.000 EUR.

Întrucât doar o fracțiune din fondul locativ al orașului a fost evaluat oficial din punct de vedere al riscului, experții consideră că adevărata amploare a locuințelor nesigure este probabil mai mare.

Locuințe în clădiri „dubioase”, prezentate pompos de proprietari

O proprietate găsită de The Guardian și Re:Rise pe Airbnb, un „apartament de designer” cu două dormitoare în Piața Universității din centrul orașului, costă aproximativ 100 de euro pe noapte și poate găzdui până la șase oaspeți. O recenzie a unei familii care a stat acolo în octombrie anul trecut menționa că clădirea era „veche și pare dubioasă din exterior”.

O supergazdă de pe Airbnb are 25 de anunțuri pe platformă, dintre care cel puțin șase se află în clădiri considerate a avea cel mai mare risc seismic, conform analizei. Un apartament găzduit de această persoană într-o clădire RS1 din Piața Romană este descris ca o combinație de „farmec clasic cu confort modern, perfect atât pentru sejururi de afaceri, cât și pentru sejururi de agrement”.

Numărul real de proprietăți turistice închiriate în clădirile RS1 este probabil mai mare, deoarece sunt incluse doar cele ale căror adrese au putut fi confirmate. Dintre proprietățile confirmate, doar două au menționat în descrierile lor că se aflau într-o clădire cu risc seismic ridicat. Dar chiar și acestea au încercat să minimizeze pericolul.

Într-una dintre ele, gazda notează că locuința „ar putea apărea în clasificări de risc seismic mai vechi”, adăugând că acest lucru este „comun pentru clădirile istorice din centrul orașului” și că clădirea este „locuită și întreținută în mod regulat”.

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1 comentariu

  1. Mai interesant ar fi de vazut cate sunt legate de politicienii care au pus amenda de 1.000 euro, adica 10 zile de cazare, intr-un oras care nu are oameni sa verifice vizual cladirile cu probleme. :))))

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