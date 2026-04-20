UDMR nu se leagă de Bolojan, dar nici nu-l lasă singur. Vor negocieri după referendumul PSD

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a discutat despre turbulențele din Coaliție și despre poziția reprezentanților maghiarilor din România în conflictul dintre PSD și Bolojan. Acesta consideră că retragerea sprijinului lui Bolojan coincide cu ruperea Coaliției.

„Este o situație extrem de dificilă. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință în care am decis următoarele: nu ne retragem miniștrii din guvern și nu vom vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului. De asemenea, considerăm că, dacă colegii de la Partidul Social Democrat își retrag miniștrii din acest guvern, înseamnă că acest protocol al coaliției, nu mai există. În aceste condiții, cred că trebuie să reluăm toate discuțiile de la zero.”

Totuși, liderul UDMR consideră că un nou Executiv ar trebui format folosind aceeași majoritate parlamentară.

„Am mai spus-o de multe ori: un guvern minoritar, când trebuie să iei decizii foarte importante și de multe ori nepopulare, nu cred că ar funcționa, pentru că oricând se poate depune o moțiune de cenzură și nu ai majoritate în Parlament, deci poate pica. În aceste condiții, logic și rațional ar fi, în ciuda tensiunilor care există, să continuăm în aceeași formulă, cu aceeași majoritate parlamentară, pentru că în actuala aritmetică parlamentară nu prea există altă soluție.”

UDMR nu se retrage

Csoma Botond a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să facă un pas în spate.

„E greu de spus, nu aș dori să mă pronunț asupra acestui aspect. Cert este că noi nu ne retragem miniștrii și nu votăm o moțiune de cenzură. Aici există un conflict între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Trebuie ajuns la un compromis. Eu nu știu în acest moment să vă spun care ar fi soluția.”

Liderul UDMR a precizat că îl susțin pe Bolojan, dar că retragerea PSD aduce obligația unor negocieri pentru a găsi o formulă de guvernare.

„Noi, în actuala formulă, sigur, îl susținem pe domnul Bolojan, dar dacă, reiterez, dacă Partidul Social Democrat își retrage miniștrii, trebuie să reluăm discuțiile de la zero și atunci nu ne mai putem lega de o singură persoană.”

Lider UDMR: Nu vreau să stabilesc vinovați

Csoma Botond a fost întrebat dacă PSD este vinovat pentru această criză politică iminentă.

„Nu știu, nu vreau să numesc niciun vinovat, dar vă spun ce sentimente am avut după adoptarea bugetului. Știți că a fost un conflict și atunci, când am adoptat bugetul, Partidul Social Democrat solicitase un miliard de lei pentru anumite cheltuieli bugetare. Inițial, domnul prim-ministru nu a fost de acord, dar ulterior s-a ajuns totuși la un compromis.

Eu atunci m-am gândit că, dacă am fost în stare să ajungem la acest compromis, această coaliție va continua în această formulă. Se pare că m-am înșelat, că nu a fost să fie așa.”

Liderul UDMR e de părere că guvernarea a mers într-o direcție bună.

„Nu cred că este o afirmație tranșantă, adevărată sau falsă. PSD a fost la guvernare, iar toate deciziile au fost luate prin consens. Au existat și nemulțumiri, dar s-au luat măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Cred însă că, pe lângă aceste măsuri, era nevoie și de măsuri de relansare economică, mai ales în contextul în care consumul a scăzut și există riscul intrării economiei într-o recesiune. În acest sens, cred că și Partidul Social Democrat a avut o oarecare dreptate.

Per ansamblu, însă, cred că guvernarea, deși lentă, din cauza numeroaselor certuri, a mers totuși într-o direcție bună. Aceasta este părerea mea.”