UDMR nu va vota moțiunea PSD-AUR, dar nici nu se dezice de social-democrații

„Noi am spus următorul lucru: nu ne retragem miniștrii și nu vom vota o moțiune de cenzură, indiferent cine depune această moțiune de cenzură. Mai mult decât, dacă vedem că și AUR a intrat în joc, cu siguranță nu vom vota o asemenea moțiune de cenzură”, a spus Csoma Botond.

Acesta a adăugat, însă, că nu poate exclude o colaborare cu PSD și după moțiunea de cenzură.

„În politică never say never. Dar va fi o situație extrem de dificilă, că nu știu ce va urma după. (…) Eu nu cred că se va ajunge la o guvernare PSD-AUR. Sigur, nu pot exclude 100%, dar nu cred. Mai există și varianta să nu treacă moțiunea”, a mai precizat Csoma Botond.

„Noi încercăm în continuare să fim mediatori în coaliție”

Liderul deputaților UDMR mai susține că „va fi foarte greu să avem o majoritate în Parlament”, dacă PNL nu va negocia cu PSD după moțiunea de cenzură. PNL a votat deja două rezoluții în interiorul partidului, prin care susține că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD, dacă social-democrații vor genera o criză politică.

„Și știți că CCR are o decizie: domnul Bolojan nu va mai putea fi desemna, dacă cumva acest guvern pică în Parlament. Sincer, dacă PNL nu mai vrea să negocieze cu Partidul Social Democrat, nu știu ce se va întâmpla.

Eu cred că într-o democrație parlamentară trebuie să discutăm cu partidele politice. Nu poți să spui că nu discuți. Dar nu știu cum s-ar putea forma o nouă majoritate dacă PNL a declarat că nu mai dorește să colaboreze cu PSD”, a adăugat Csoma Botond.

Totodată, acesta a mai precizat că UDMR va încerca să medieze conflictul din coaliție.

„Credem că această gâlceavă care există acum în coaliție este un avantaj pentru AUR. Noi încercăm în continuare să fim mediatori în coaliție. La nivel național e mediator domnul președinte (n.r. Nicușor Dan), noi suntem în coaliție”, a explicat Csoma Botond.