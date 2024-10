UE şi Franţa ”condamnă ferm” atentatul din Turcia

Uniunea Europeană a „condamnat ferm” miercuri atacul mortal comis de „terorişti” împotriva sediului unei companii din industria de apărare a Turciei, lângă Ankara, atac care s-a soldat cu cinci morţi şi 22 de răniţi, potrivit unui nou bilanţ, relatează AFP.

„Astăzi, sediul unei companii turce de aviaţie a fost atacat de terorişti şi există morţi şi răniţi”, a declarat pe platforma X şeful diplomaţiei europene Josep Borrell. „Condamnăm ferm terorismul în toate formele sale”, a continuat el, asigurând Turcia de „solidaritatea” UE.

Franţa a condamnat, de asemenea, atacul „terorist” din Turcia, lângă Ankara, potrivit unui comunicat al Ministerului francez al Afacerilor Externe.

„Franţa condamnă atacul terorist comis astăzi lângă Ankara”, a declarat ministerul, reafirmându-şi „solidaritatea cu Turcia şi angajamentul său de a lupta împotriva terorismului cu aceasta”.

Atacul a avut loc asupra sediului companiei aerospaţiale turce TUSAS de lângă Ankara, notează AFP.

Today, the Headquarters of a Turkish aviation company in Ankara was attacked by terrorists, resulting in deaths and injuries.

We strongly condemn terrorism in all its forms.

The EU expresses solidarity with Türkiye in this difficult time.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 23, 2024