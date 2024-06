UEFA l-a desemnat cel mai bun jucător al meciului

Mijlocaşul Kevin De Bruyne, căpitanul echipei Belgiei, a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului cu România, câştigat cu 2-0, sâmbătă seara, la Koln, în Grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania – EURO 2024.

„După primul meci, am fost preocupat. Nu cred că am jucat slab. Evident, am făcut nişte greşeli, dar ne-am creat ocazii de gol, deşi nu am reuşit să marcăm. Am jucat bine astă seară şi cred că am meritat victoria, deci sunt fericit”, a transmis De Bruyne după meci, potrivit site-ului UEFA.

”Cred că singura diferenţă dintre primul meci şi cel de-al doilea a fost că am reuşit să-i găsim mai uşor pe Youri (Tielemans) şi Amadou (Onana), iar asta ne-a permis să creăm superioritate 4 la 3. Sunt avantaje şi dezavantaje pentru fiecare formulă şi trebuie să ascultăm de antrenor”, a adăugat De Bruyne.

Jucătorul echipei Manchester City a comentat şi golul pe care l-a reuşit, după o degajare a portarului Casteels: „Am avut nişte degajări la antrenamente. Eram sub ceva presiune şi am văzut mingea în aer, aşa că a fost nevoie doar să reuşesc atingerea înaintea portarului lor.”

De Bruyne s-a referit şi la evoluţia atacantului Romelu Lukaku, fără gol până acum la acest turneu: „Romelu a făcut un joc mare azi. Este foarte altruist, aţi văzut când i-a aşezat mingea lui Youri (Tielemans), însă eu cred că are un turneu grozav.”

„Avem pasiune, avem energie. Dacă am avea mai multă posesie am fi mai buni. Însă, ce e mai important e că ne creăm ocazii. Da, am putea finaliza mai bine, dar ce e important este că reuşim să le creăm”, a subliniat De Bruyne.

Ajuns la 32 de ani, Kevin De Bruyne s-a referit şi la viitorul său: „Joc în această echipă de zece ani şi am experienţă pe care o pot împărtăşi jucătorilor tineri, dar nu am decis când voi încheia.”