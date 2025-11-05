Un primar a postat fotografii în care încerca să agreseze o angajată

Primarul a postat mai multe poze pe WhatsApp din care reiese încercarea acestuia de a întreține relații sexuale cu o angajată, scrie Bistrițeanul.

De Rami Cristescu
Una dintre pozele postate de edil. Sursă foto: Bistrițeanul

Primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionică, ar fi încercat să agreseze sexual o angajată a instituției. Informația reiese tocmai din niște poze postate de edil.

Conform Bistrițeanul, incidentul se întâmplă chiar în biroul edilului. Succesiunea de poze arată cum primarul insistă și chiar încearcă să o dezbrace pe angajată. Jurnaliștii spun că este evidentă intenția angajatei de a se eschiva.

Primarul și-ar fi updatat și starea pe aplicație în „Partidă de amor”. Pozele au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Acesta nu ar fi prima acuzație de acest fel al primarului. „Despre apucăturile de „Don Juan” ale primarului din Livezile circulă un adevărat folclor, încă de pe vremea când acesta activa ca instructor de dans. Atunci punea ochii pe tinerelele din ansambluri, iar acum, se pare, pune ochii pe toate angajatele din Primăria Livezile.”, scrie Bistrițeanul.

Traian Simionică este la al patrulea mandat în fruntea comunei Livezile. El a candidat din partea PSD și în 2024 a obținut 90% din voturi.

