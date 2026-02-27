Uniunea Salvador Caragea. Fritz acuză o „agitație suspectă” din partea PSD – VIDEO

„Aceasta nu a fost o numire politică, nu e numire făcută de partid, ci o numire făcută de minister. Nu pot să nu observ că pentru un rol care se plătește 3.000 de lei pe lună într-o companie pe care 90% din români nu o cunosc, agitația asta publică e suspectă. Poate are legătură că acest domn a mai făcut arestări. Poate există interese să nu meargă mai departe această numire”, spune vineri liderul USR Dominic Fritz.

Reacția vine după ce G4Media a scris că „Polițistul lui Ponta”, așa cum îl descria Clotilde Armand pe fostul comandant al IPJ Gorj Viorel Salvador Caragea, fost președinte al ecologiștilor gorjeni, fost membru USR pentru o singură zi și ulterior trecut prin AUR, a fost numit de ministrul Economiei Irineu Darău în fruntea fabricii de armament UM Sadu. Caragea a fost în cariera din MAI comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Între timp, Partidul Social Democrat (PSD) a cerut joi, printr-un comunicat, revocarea lui Viorel Salvador Caragea din funcția de administrator special al UM Sadu.

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, a transmis partidul într-un comunicat.

Radu Miruță a spus la emisiunea Insider Politic că Salvador Caragea „a arestat vreo 17 oameni pentru ca furau din uzină” și că „a fost de două ori premiat de MAI ca fiind Polițistul Anului”.

„Vizitând fabrica, am văzut un moment în care toată lumea a fost foarte îngrijorată că, pentru singura dată în istoria, cred că post-decembristă, cineva a venit și a arestat vreo 17 oameni pentru că furau din uzină. Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”, a spus Radu Miruță.