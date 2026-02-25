EXCLUSIV „A arestat 17 oameni care furau armament”. Ministrul Apărării explică numirea controversată de la fabrica din Gorj

Noul administrator este Viorel Salvador Caragea, fost comandat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj. Acesta a fost descris drept „polițistul lui Ponta” de către Clotilde Armand (USR), a fost membru USR pentru o singură zi și ulterior a trecut prin AUR.

„Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”

Radu Miruță a mai adăugat că a vizitat uzina pe vremea când era ministrul al Economiei, iar că „lucrurile merg foarte prost acolo”.

„Și pentru că a fost corupție, și pentru că managementul este slab, și pentru că managementul ăsta slab nu poate fi schimbat, pentru că a câștigat teoretic un concurs și s-au pus niște criterii de performanță pe care doar dacă nu le îndeplinește poate fi schimbat. Și criteriile de performanță sunt îndeplinibile doar dacă se uită sâmbătă la emisiunea dumneavoastră, s-ar putea să-i ajute mai mult decât restul criteriilor pe care le fac ei acolo.

Vizitând fabrica, am văzut un moment în care toată lumea a fost foarte îngrijorată că, pentru singura dată în istoria, cred că post-decembristă, cineva a venit și a arestat vreo 17 oameni pentru că furau din uzină. Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”, a spus Radu Miruță.

„A fost de două ori premiat de MAI ca fiind Polițistul Anului”

Ministrul Apărării a mai adăugat că a vorbit cu Ministrul Economiei, care i-a spus că Viorel Salvador Caragea îndeplinește toate condițiile legale.

„Eu nu știu toate caracteristicile acestui om, dar din punctul meu de vedere, un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiți cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo…strict judecând din punctul ăsta de vedere, nu cred că este de ajutor celor care sunt cu ochii spre a fura în continuare din fabrica aceea.

Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, a explicat Radu Miruță.

„M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni”

Contactat de G4Media referitor la numire, Caragea a spus că n-a fost informat oficial, dar că „a înțeles” că ordinul a sosit la uzină.

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor.”

Așa cum spune și Salvador Caragea, UM Sadu este „ultima unitate de elită a județului Gorj”. Aceasta este una dintre fabricile strategice pentru Apărarea României. Întrebat ce-l recomandă, Caragea a spus că are „vreo trei mastere”, un doctorat și două licențe. Totodată, fostul comandant a povestit despre o acțiune din fabrică de a cărei conducere s-a ocupat chiar el.

Trei mastere, un doctorat, două licențe

Noul șef al Uzinei Mecanice Sadu a mai precizat că este inginer construcții de mașinii.

„ Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament.

Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a explicat Salvador Caragea pentru G4Media.