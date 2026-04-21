USR a votat în unanimitate în grupurile parlamentare ale USR să rămână în Guvernul Bolojan, chiar dacă miniștrii PSD vor părăsi barca, așa cum intenționează să o facă, cel mai probabil joi.

„Susținerea noastră pentru premierul Bolojan nu vine dintr-un entuziasm de moment, ci este fondată pe lupta USR de la înființare pentru reforma statului român”, a spus Dominic Fritz, după ședința grupurilor parlamentare.

Dominic Fritz: „PSD să-și retragă toate sinecurile, amantele, toate pilele”

El a cerut PSD ca, dacă își retrage miniștrii, să plece cu toți cei puși în funcții publice.

„PSD să-și retragă toate sinecurile, amantele, toate pilele pe care le-a pus în ultimii 35 de ani. Calea este liberă.”

Fritz a atras atenția că, indiferent de disputele politice, e nevoie ca două programe să meargă mai departe. Altfel, România pierde zeci de miliarde de euro.

„Pentru USR este important ca România să nu piardă cele 10 miliarde de euro din PNRR. Și aici sunt reforme de făcut, indiferent ce scenete și vrăjeli face acum PSD pe scena politică.”

Mai sunt și cele 16 miliarde de euro din programul SAFE. Contractele trebuie semnate până la sfârșitul lunii mai.

„Sper să nu vedem o trădare națională și o tergiversare a acestui calendar și să pierdem aceste credite pentru înzestrarea armatei.”

Liderul USR a dat asigurări că USR nu pleacă din guvern. „Noi rămânem, nu ne jucăm cu scenarii.”

Nu e clar dacă USR merge pe mâna lui Bolojan până la capăt

Totuși, la întrebarea cheie, a fost reticent. El nu a spus dacă îl susține pe Ilie Bolojan până la capăt.

„Noi vom face reforme și vom susține orice fel de formulă care ne garantează că această formulă de a reforma statul român va merge înainte. Nu vom fi roată de rezervă și ridicători de mâini pentru o reconstrucție a guvernului Ciolacu-Ciucă, cu alte nume, care ne-a adus în acest dezastru.”

Întrebat de Elena Crângașu dacă USR va accepta alt premier, dacă le garantează reforma, Dominic Fritz a evitat un răspuns tranșant.

„Avem o decizie că, dacă PSD votează căderea guvernului cu voturile AUR, nu mai vedem o cale să negociem ceva. Până la această linie roșie, bineînțeles că suntem într-o democrație și stăm la dispoziție. Mergem la consultări, avem dialog, dar nu ne abatem de la principiile noastre.”

Spre finalul intervenției de la Parlament, Fritz și-a susținut poziția ambiguă.

„Noi stăm la dispoziție pentru orice formulă în care avem un garant că reformele la care se așteaptă cetățenii României să meargă înainte.”