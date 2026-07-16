USR, propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de asistență socială din România

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților, precizează că propunerile sunt realiste, clare și controlabile.

„Statul român trebuie să facă diferența între un centru care exploatează oameni vulnerabili și o comunitate care, uneori cu mijloace modeste, îi salvează de la abandon. Prin măsurile avansate, nu propun legalizarea mizeriei și nu propun derogări de la demnitatea umană. Propun reguli realiste, clare și controlabile pentru o categorie de locuire pe care legislația actuală nu o recunoaște suficient: locuința comunitară de ocrotire și sprijin”, spune Ungureanu.

Astfel, USR spune că va transmite Ministerului Muncii propuneri concrete de modificare

HG 268/2026 – introducererea oficială a „locuințelor comunitare de ocrotire și sprijin” în lista serviciilor sociale din România.

Aceste case trebuie să asigure apă, căldură, hrană, igienă, paturi corespunzătoare, siguranță la incendiu, respectarea intimității, acces la medic și protecție împotriva abuzului. Conceptul este unul nou, iar așezămintele există deja în țări din Europa, arată deputatul.

„Vorbim despre un concept care nu este o inovare totală. Sunt asemenea așezăminte în Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia. Este vorba despre un serviciu social cu cazare, într-o casă sau într-un grup restrâns de case integrate într-o comunitate rurală sau urbană, destinat adulților vulnerabili care nu dispun de locuință, familie sau sprijin suficient și care nu necesită îngrijire medicală continuă, asistență medicală complexă sau îngrijiri paliative specializate. Pentru asemenea persoane, statul are obligația să asigure un loc într-un serviciu medical sau social adecvat”, a explicat Emanuel Ungureanu.

Alte condiții de funcționare pentru locuințele comunitare de ocrotire și sprijin se referă la

calificare de bază pentru îngrijitorii comunitari

colaborare obligatorie cu medicul de familie

asistentul social

serviciile comunitare

evaluarea periodică a fiecărui beneficiar

Totodată, la începutul sesiunii parlamentare, USR va face demersuri în Parlament pentru modificarea legislației astfel încât transferul unei persoane vulnerabile către entități nelicențiate, făcut cu bună știință, să fie considerat infracțiune.

„Nu este acceptabil ca instituțiile statului să trimită ani de zile oameni abandonați către inițiative private, iar apoi să intervină exclusiv prin forță, să evacueze sute de persoane peste noapte și să nu explice unde sunt duse, dacă și-au dat acordul și dacă noile condiții sunt mai bune. Răspunsul corect este reglementarea, sprijinirea conformării și controlul permanent. Nu vrem nici azile ale groazei, nici oameni abandonați în stradă. Vrem case comunitare decente, transparente și controlate, în care solidaritatea să nu fie pedepsită, iar vulnerabilitatea oamenilor să nu fie exploatată”, a explicat deputatul.

Reamintim că USR a depus până acum și alte proiecte legislative menite să ajute persoanele vulnerabile.

– Proiect pentru trecerea de la izolarea persoanelor în centre rezidențiale la incluziunea lor în comunitate prin servicii sociale de zi și aplicarea principiului „finanțarea urmează beneficiarul”, indiferent de domiciliu (https://www.cdep.ro/ords/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20011)

– Proiect pentru introducerea obligatorie a sistemelor de monitorizare video în centrele de plasament și serviciile sociale de îngrijire pentru a proteja beneficiarii vulnerabili și personalului împotriva abuzurilor, conflictelor sau neglijenței (https://www.cdep.ro/ords/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=22318)

De asemenea, USR a propus, la dezbaterea Legii nr. 100/2024, introducerea de inspecții sociale încrucișate (interjudețene), adică introducerea controalelor cu inspectori sociali din alte județe pentru a sparge rețelele de influență locală.