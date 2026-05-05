USR vrea să-și coordoneze pașii cu Bolojan

Deciziile luate de USR, în cadrul comitetului cu 160 de membri, au fost adoptate în unanimitate, conform liderului formațiunii, Dominic Fritz. Acestea vin ca o confirmare a discursului public al liderului partidului, fiind doar o reconfirmare.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD”, a anunțat președintele partidului pe Facebook.

Mai mult, o altă rezoluție adoptată ține de relația cu PNL. USR l-a mandatat pe Dominic Fritz să discute cu Ilie Bolojan pentru a coordona mișcările celor două partide.

„USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Marți, moțiunea de cenzură care privea Guvernul Bolojan a trecut cu un număr record de voturi: 281 pentru, 4 împotrivă. În urma acestui vot pe moțiunea inițiată de PSD, AUR și PACE, partidele de la guvernare au convocat ședințe interne.

În urma votului de blam primit de Ilie Bolojan în Parlament, PNL va decide dacă trece în Opoziție sau poate forma un Guvern. PNL a votat deja o rezoluție prin care și-a angajat că dacă PSD pică Guvernul, nu vor mai face Coaliție cu partidul lui Grindeanu. Totuși, Cătălin Predoiu a lăsat să se înțeleagă că lucrurile se pot schimba.

În urmă cu două săptămâni, PNL a votat în unanimitate o rezoluție prin care a stabilit că nu va mai negocia o Coaliție cu PSD dacă social-democrații îl dau jos pe Bolojan, ceea ce s-a întâmplat azi. Pe de altă parte, la scurt timp după vot, Cătălin Predoiu, care a fost vehiculat ca variantă de premier, a lăsat de înțeles că rezoluția nu oprește negocierile.

„Vom avea ședințe în continuare, am avut și altele precedente. Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe, să-și asume aceste responsabilități”, a spus Predoiu.

Declarația prim-vicepreședintelui PNL este în contradicție cu rezoluția adoptată.

Cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri, liberalii au votat însă menținerea rezoluțiilor adoptate deja.