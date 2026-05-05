UPDATE 17.30 Bolojan a propus partidului o nouă rezoluție care prevede trecerea în Opoziție în cazul în care PSD nu își va asuma guvernarea.

UPDATE 17.00 Cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri, liberalii au votat menținerea rezoluțiilor adoptate deja.

S-au abținut: Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Adrian Vestea, Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Alexandru Popa, Adrian Cozma, Toma Petcu, Ion Iordache.

În urmă cu două săptămâni, PNL a votat în unanimitate o rezoluție prin care a stabilit că nu va mai negocia o Coaliție cu PSD dacă social-democrații îl dau jos pe Bolojan, ceea ce s-a întâmplat azi. Pe de altă parte, la scurt timp după vot, Cătălin Predoiu, care a fost vehiculat ca variantă de premier, a lăsat de înțeles că rezoluția nu oprește negocierile.

„Vom avea ședințe în continuare, am avut și altele precedente. Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe, să-și asume aceste responsabilități”, a spus Predoiu.

Declarația prim-vicepreședintelui PNL este în contradicție cu rezoluția adoptată.

Un mesaj asemănător a avut și senatoarea Nicoleta Pauliuc, apropiată a grupării Thuma.

”Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea. Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon”, a mai spus ea.

O abordare diferită o are Alexandru Muraru, care consideră că PNL trebuie să se țină de deciziile luate, iar parlamentarii care încalcă rezoluția să plece din partid.

PNL trebuie să își decidă singur soarta. Fără PSD. Fără aranjamente toxice. Fără alianțe cu cei care au încercat să ne distrugă.

„De aceea propun clar și fără echivoc:

➡ 𝐈𝐥𝐢𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐣𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦–𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐏𝐍𝐋.

➡ Orice altă variantă este o trădare a liniei politice și a electoratului nostru.

Și mai mult:

𝐎𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐍𝐋 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐮𝐧 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧 𝐢̂𝐧 𝐚𝐟𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚̆ 𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦–𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐢̂𝐧 𝐚𝐟𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐢 𝐧𝐮 𝐯𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐍𝐋 𝐜𝐮 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭”, a scris el.

Muraru mai propune și formarea unui pol de Dreapta.

„În același timp, trebuie să fim lucizi: dreapta trebuie să fie unită.

PNL trebuie să anunțe astăzi:

↗️ Începerea discuțiilor oficiale pentru un pol de dreapta în jurul PNL – 𝙍𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙞𝙖 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙧𝙣𝙖̆ 𝙨̗𝙞 𝙤𝙣𝙚𝙨𝙩𝙖̆

↗️ un 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥 𝐜𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐬̗𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐔𝐒𝐑

↗️și 𝗮𝗽𝗲𝗹𝘂𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗮𝗰𝗮𝘀𝗮̆ 𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗶𝗻 𝗙𝗼𝗿𝘁̗𝗮 𝗗𝗿𝗲𝗽𝘁𝗲𝗶, 𝘀̗𝗶 𝗮𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗘𝗣𝗘𝗥, 𝗗𝗿𝗲𝗽𝘁 𝘀.𝗮”, specifică deputatul.

Pleacă Bolojan din fruntea PNL?

Predoiu a afirmat, însă, că nu se ia în calcul debarcarea lui Bolojan și din fruntea partidului.

„Nicio clipă în partid nu s-a pus și nu se va pune această problemă. Un partid serios își alege președinții la congrese, nu între congrese. Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie”, a zis el.

În ședința din această seară, vor fi prezenți și șefii de Consilii Județene, al căror cuvânt va cântări mult în decizia partidului.