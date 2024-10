(VIDEO) Beirut, zguduit de explozii puternice

Războiul Israelului s-a intensificat. O serie de explozii puternice au fost auzite joi seara în Beirut, capitala libaneză, inclusiv în zona aeroportului, în apropierea căruia se ridica fum după trecerea unor avioane de luptă, relatează Reuters.

Israelul a efectuat unsprezece lovituri consecutive în sudul Beirutului, bastion al grupării Hezbollah, a declarat joi seara o sursă apropiată mişcării şiite libaneze, în timp ce corespondenţi AFP în capitala libaneză au declarat că au auzit explozii puternice, relatează AFP.

„Israelul a lovit suburbiile sudice de unsprezece ori la rând”, a indicat sursa citată sub rezerva anonimatului. Bombardamentul a fost atât de violent încât a declanşat alarmele maşinilor şi a zdruncinat clădirile din Beirut şi din împrejurimi.

Armata israeliană a declarat joi că va continua „loviturile severe” împotriva Hezbollah, după trei zile de lupte terestre împotriva mişcării islamiste armate în sudul Libanului, în care au fost ucişi nouă soldaţi israelieni.

Atacurile aeriene au vizat joi în special Beirutul şi suburbiile sale sudice, dintre care unul a lovit „sediul general al informaţiilor” Hezbollah, lângă capitala libaneză.

Potrivit armatei israeliene, „15 ţinte teroriste ale Hezbollah” au fost lovite în Beirut, între care „locuri de producţie de arme şi de depozitare a armelor”.

