VIDEO Cutii de pantofi și avioane de jucărie. Atacurile politice dinaintea învestiturii Guvernului Niculescu

Cutii de pantofi, avioane de jucărie, agheasmă și tămâie au devenit elemente ale recuzitei politice folosite de parlamentari înaintea votului de învestitură a Guvernului Luca Niculescu. Ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului a fost marcată de gesturi simbolice și atacuri între formațiunile politice, înainte ca Executivul să obțină încrederea Parlamentului.

Obiecte simbolice aduse în Parlament

Ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu a început marți, 20 octombrie, cu mai multe momente neobișnuite. Parlamentarii au folosit obiecte simbolice pentru a-și transmite mesajele politice, înainte de dezbaterea și votul privind programul de guvernare și lista miniștrilor.

Senatorul Ninel Peia, din grupul PACE – Întâi România, a venit cu agheasmă, busuioc și tămâie, pe care i le-a oferit premierului desemnat Luca Niculescu. El a explicat că obiectele ar trebui folosite pentru a „alunga duhurile negre, useriste și bolojeniste” din Palatul Victoria.

„Avem agheasmă mică, avem busuioc, avem și tămâie, avem și busuioc verde. Să le dau domnului prim-ministru desemnat, Luca Niculescu, pentru că atunci când va merge la Guvern, să dea cu agheasmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre, useriste și bolojeniste din Palatul Victoria”, a declarat Ninel Peia.

Avioane de jucărie și atacurile USR

Reprezentanții USR au venit în Parlament cu avioane de jucărie și pancarte. Gestul a făcut trimitere la dezbaterile privind zborurile private și la dosarul legat de deplasările către Mykonos, subiect folosit de opoziție în criticile aduse PSD și miniștrilor propuși în noul Guvern.

USR a anunțat anterior, prin decizia Comitetului Politic, că va vota împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu. Formațiunea a susținut că nu poate sprijini un Executiv în care, potrivit liderilor săi, ar reveni oameni asociați cu practicile politice criticate în campaniile anterioare.

„USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi”, au transmis reprezentanții partidului.

„Cutii de pantofi”, tema atacurilor politice

Expresia „cutii de pantofi” a fost folosită repetat în dezbaterea politică dinaintea votului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că cetățenii resping acest simbol ca instrument de guvernare, într-un mesaj îndreptat împotriva PSD.

„Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare”, a afirmat Ilie Bolojan, înaintea ședinței de învestitură. Declarația a făcut parte din criticile formulate de PNL la adresa social-democraților, în contextul formării noului Executiv.

La votul de învestitură, Emanuel Ungureanu, senator USR, și alți parlamentari le-au dus lui Sorin Grindeanu și Florin Manole câte o cutie de pantofi și un avion antistres, aluzie la scandalul lui Cristian Pistol, un apropiat al liderului PSD, în casa căruia au fost găsite sume mari de bani în cutii de pantofi, dar și la zborul spre Mykonos la care a luat parte Florin Manole.

Tema a fost preluată și de alți reprezentanți ai opoziției, care au legat expresia de acuzații privind favoritismul, contractele publice și gestionarea companiilor de stat. PSD a respins aceste acuzații, iar liderii formațiunii au susținut că noul Guvern este necesar pentru stabilitatea politică și administrativă a țării.

Rezultatul votului de învestitură

În ciuda tensiunilor și a gesturilor neobișnuite din plen, Guvernul Luca Niculescu a obținut votul de învestitură al Parlamentului. În plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului s-au înregistrat 338 de voturi valabil exprimate, dintre care 280 pentru și 58 împotrivă.

Executivul a fost susținut de PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și alte formațiuni parlamentare, în timp ce USR și AUR au votat împotriva învestirii. După aprobarea în Parlament, miniștrii au depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Momentele cu avioane de jucărie, agheasmă și tămâie au rămas însă printre cele mai vizibile imagini ale zilei, ilustrând tonul dur al competiției politice dinaintea formării noului Guvern.