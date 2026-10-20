Senatorul PACE – Întâi România Ninel Peia i-a oferit marți premierului desemnat Luca Niculescu agheasmă, busuioc și tămâie, înainte de începerea ședinței comune a Parlamentului pentru votul de învestitură a Guvernului. Parlamentarul a explicat gestul printr-o referire la „duhurile useriste și bolojeniste” din Palatul Victoria.

Ninel Peia i-a oferit lui Luca Niculescu agheasmă, busuioc și tămâie

Un moment neobișnuit a marcat desfășurarea ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului convocată marți, 20 octombrie, pentru votul de învestitură a Guvernului propus de Luca Niculescu. Senatorul Ninel Peia, din grupul parlamentar PACE – Întâi România, a venit în Parlament cu agheasmă, busuioc și tămâie, pe care le-a oferit premierului desemnat.

Parlamentarul a explicat că obiectele aduse au un rol simbolic și au fost pregătite special pentru viitorul șef al Executivului. Gestul a avut loc înainte de debutul dezbaterilor și al votului prin care Cabinetul Niculescu urma să obțină încrederea Parlamentului.

„Avem agheasmă mică, avem busuioc, avem și tămâie, avem și busuioc verde. Să le dau domnului prim-ministru desemnat, Luca Niculescu, pentru că atunci când va merge la Guvern, să dea cu agheasmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre, useriste și bolojeniste din Palatul Victoria”, a declarat Ninel Peia.



Mesajul transmis înaintea votului de învestitură

Declarația senatorului PACE – Întâi România a făcut trimitere directă la USR și la fostul premier Ilie Bolojan, formațiunea USR anunțând anterior că nu va susține Guvernul Luca Niculescu. Ninel Peia a legat astfel gestul său de climatul politic dinaintea votului de învestitură, într-un context în care principalele partide de opoziție au anunțat că nu vor acorda sprijin noului Executiv.

Totodată, senatorul a transmis că grupul parlamentar din care face parte va susține Guvernul propus de Luca Niculescu. Anunțul a venit în contextul în care PACE – Întâi România s-a alăturat forțelor politice care susțin noul Cabinet, alături de PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților naționale.

Votul pentru Guvernul Luca Niculescu

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit marți, de la ora 14:00, pentru a dezbate și vota programul și lista Guvernului propus de Luca Niculescu. Pentru ca noul Executiv să primească votul de încredere, era necesar un număr minim de 233 de voturi favorabile în plenul reunit al celor două Camere.

PSD participă la guvernare și deține majoritatea portofoliilor ministeriale, în timp ce PNL și UDMR au semnat acorduri de susținere cu premierul desemnat. Grupul minorităților naționale și-a anunțat, de asemenea, sprijinul pentru noul Guvern.

În schimb, USR și AUR au anunțat că nu vor vota învestirea Guvernului Luca Niculescu. Astfel, ședința comună a Parlamentului a devenit momentul decisiv pentru formarea noului Executiv, după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru.

Un gest simbolic în Parlament

Ofertele de agheasmă, busuioc și tămâie au stârnit reacții în spațiul public, fiind considerate un gest simbolic, cu încărcătură religioasă și politică. Agheasma și tămâia sunt asociate, în tradiția ortodoxă, cu binecuvântarea și purificarea, iar busuiocul este folosit frecvent în slujbele religioase.

Ninel Peia a folosit însă aceste simboluri într-un registru politic, sugerând că noul premier ar trebui să „curățe” Palatul Victoria de influențele și moștenirea politică pe care le-a asociat cu USR și cu guvernarea anterioară. Mesajul său a venit cu doar câteva momente înainte de votul care putea confirma sau respinge componența Guvernului Luca Niculescu.

Momentul a evidențiat tonul tensionat al dezbaterilor parlamentare din ziua învestiturii, în care susținătorii și criticii noului Executiv au folosit atât argumente politice, cât și gesturi menite să atragă atenția opiniei publice. În acest context, gestul senatorului PACE – Întâi România a devenit unul dintre cele mai discutate episoade ale ședinței.