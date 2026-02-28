VIDEO Dezmăț pe banii publici la Steaua. ”Au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni. Diurne de 22.000 de euro peste lege”

Insider politic: De ce Clubul de Fotbal al Armatei, Steaua, un brand foarte puternic de altfel, primește 2 milioane de euro pe an de la stat, doar secția de fotbal, fără niciun obiectiv? Să joace în Liga 2, sâmbătă la 11.00, și apoi să plece acasă. Fără drept de promovare.

Radu Miruță: Probabil, pentru combinații politice și, poate, financiare, ale unor oameni de afaceri din România, pe care eu le schimb, fără să mă uit în stânga și în dreapta.

Insider politic: Aici vă referiți la Gigi Becali?

Radu Miruță: Cred că sunt mai mulți interesați de ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei sau mai degrabă de ce să nu se întâmple. Eu vă spun principial. Dacă ești bun, te poate opri doar altul mai bun ca tine. Nu te poate opri cineva care spune: ”te-am bătut pe gazon, dar am eu putere cu pixul în mână și dau o hârtie prin care spun că tu nu ai voie să joci mai departe pentru că nu vreau, dar m-ai bătut, de fapt”. Asta se întâmplă acolo. Cel puțin pe zona de fotbal – și sunt foarte multe sporturi unde e performanță – ei de câteva ori au concurat în divizia a doua, în liga secundă, au ajuns pe primul loc spre a promova și printr-o hârtie nu au fost lăsați să se întâmple asta. Voi schimba asta.

Două variante pentru CSA Steaua

Insider politic: Cum? Schimbați legea?

Radu Miruță: Sunt două metode. Fie schimbatul legii, unde înțeleg că sunt și alții care vor să nu se schimbe, vom vedea cât reușesc. Fie printr-o asociere privată. Astea sunt cele două metode.

Insider politic: Dar ce privat vine să se asocieze cu Ministerul Apărării? Eu, pe banii mei, vin să investesc la Steaua ca să decidă generalii?

Radu Miruță: E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată și decide. Dar ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc față de fiecare om din România. Stadionul ăla e un stadion modern, un stadion nou, un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul național, care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro.

Insider politic: Și Steaua?

Radu Miruță: Iar stadionul ăsta, se pusese din pix, din minister, 45.000 de euro. Adică i-au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să ne închirieze, să nu cumva se înceapă să respire.

Diurne de peste 20.000 de euro peste cât prevede legea

Insider politic: Și acum ce faceți?

Radu Miruță: Am dat decizie să reducem. Se calculează proporțional numărul de locuri. Am propus un pic mai ieftin să fie, dacă vreți, ca la ofertă: punem mai ieftin ca să înceapă lumea să vină acolo. Am văzut multe lucruri. Și o să fac o conferință de presă pentru toată pagina asta cu probleme. Dar vă dau doar așa câte una din cele care s-au întâmplat până acum acolo. Diurne plătite de vreo 22-23.000 de euro pe plecare în plus față de cât permite legea. Oameni care se angajează fără să există postul în organigramă. ”Domnul Zachmann, vreți să vă angajați? Da. Păi, nu e post în organigramă. Și ce dacă? Semnez eu și facem post”.

Insider politic: Aici vorbim de Clubul Sportiv, da?

Radu Miruță: Da, vorbesc doar de Clubul Sportiv. Echipa de handbal închiriase o sală de sport pe la Chiajna. Primăria Chiajna avea o hotărâre de Consiliul Local cu preț maxim. CSA-ul a plătit de 5 ori mai mult.

Insider politic: De 5 ori mai mult?

Radu Miruță: De 5 ori mai mult decât prețul maxim.

Insider politic: Și nu e caz penal?

Radu Miruță: Evident că e caz penal, dar până la caz penal se consumă banii. Deci de 32 de milioane de euro, cât este bugetul tuturor sporturilor…

Insider politic: Ăsta e bugetul Clubului Sportiv al Armatei.

Radu Miruță: E bugetul Clubului Sportiv al Armatei, care include fotbal, handbal, hochei, înot, toate sporturile care sunt acolo. De fapt, nu se prea produce. Sunt sportivi care poate merită mult mai mulți bani. Nu cu sportivii am eu ceva. Eu am ceva cu zona administrativă care împrăștie banii ăștia. Și am ceva cu cei care cred că poți să ții un sportiv, un fotbalist plafonat doar că ești tu cineva. Nu, nu ești cineva pe treaba asta.