Îi daţi şi voi un like?

Campioana olimpică algeriană Imane Khelif, aflată în centrul unui scandal de gen, s-a transformat total.

Imane Khelif, considerată de unii bărbat, a apărut într-o ipostază mai puţin obişnuită: machiată, cu cercei, ca o adevărată femeie, ce să mai!

Imane Khelif shares her stunning makeover following #Olympics gold medal win for Algeria. pic.twitter.com/UedNNirzxx

