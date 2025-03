(VIDEO) Imagini teribile în Ucraina noaptea trecută

Atac cu rachete şi drone ruseşti asupra oraşului Dobropillia din estul Ucrainei în timpul nopţii, Cel puţin 11 persoane au fost ucise şi 30 rănite, inclusiv cinci copii, a anunţat sâmbătă Ministerul ucrainean de Interne. Alţi trei civili au fost ucişi într-un atac cu dronă asupra regiunii Harkov din nord-est, a adăugat ministerul.

„În timp ce stingeau incendiul, ocupanţii au lovit din nou, deteriorând camionul de pompieri”, a declarat ministerul pe Telegram.

Ministerul a publicat fotografii cu clădiri parţial distruse, cuprinse de flăcări, şi cu salvatori care îndepărtează molozul din clădiri.

Dobropillia, unde locuiau aproximativ 28.000 de persoane înainte de război, se află în regiunea Doneţk din estul Ucrainei,

