VIDEO Un bizon furios din Parcul Național Yellowstone a atacat un bunicuț de 65 de ani și l-a aruncat la peste doi metri înălțime

Turistul, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Kendall, Washington, ar fi fost grav rănit de bizonul mascul în timp ce se plimba cu nepotul său prin campingul Bridge Bay, la sud de Fishing Bridge, din Parcul Național Yellowstone, SUA.

În prezent, el se află în spital pentru recuperare și face glume pe seama experienței sale, a declarat pentru Cowboy State Daily fotograful care a imortalizat momentul. El spune că „(Familia) pare să-și protejeze intimitatea, așa că nu vreau să mai intervin mai mult decât am făcut-o deja”, a declarat el pentru publicația citată.

McDaniel era „într-o dispoziție bună”, în ciuda calvarului prin care a trecut. „Avea dureri mari, dar era conștient și glumea tot timpul”, a spus fotograful.

Un bizon furios, „în criză de nervi”

Carl Ison-McDaniel și-a rupt femurul în patru locuri după ce a fost aruncat în aer de un bizon mascul vineri. Duminică, el a postat o scurtă notă pe Facebook. „Vă mulțumesc tuturor, sunt bine”, a scris el.

Serviciul Parcurilor Naționale (NPS), care administrează Yellowstone, nu a dat publicității detalii despre atac.

Însă Mike MacLeod, un fotograf profesionist din apropiere de Bozeman, Montana, a oferit o relatare vie despre acest incident ziarului Cowboy State Daily din Wyoming. Și a furnizat publicației o înregistrare video a atacului, pe care a publicat-o pe YouTube .

Tot el a ținut legătura cu nepotul lui McDaniel, care era cu el când s-a întâmplat incidentul.

„Încercam doar să obțin niște imagini dramatice cu bizonul ăla care face o criză de nervi”, a spus MacLeod. „Mi-a schimbat ideea despre ce să mă aștept de la acești tipi în această perioadă a anului, pentru că nu aș fi prevăzut că se va întâmpla asta.”

Bizonul i-a atacat pe copii

Bizonul, a declarat MacLeod pentru Cowboy State Daily, „a început să meargă prin camping. Se apropia de un grup de copii, care făceau poze cu telefoanele mobile de la o distanță considerabilă, iar apoi bizonul i-a atacat pe acești copii”.

MacLeod a spus că bizonul a continuat să alerge prin camping, în timp ce participanții la tabără țipau și urlau pentru a se avertiza reciproc. Bărbatul care urma să fie aruncat în aer a apărut apoi venind pe un drum, în timp ce animalul stătea în praf.

„Stătea în praf, așa cum fac bizonii, cu capul spre drum”, a spus MacLeod.

Videoclipul lui MacLeod îi arată pe bunic și nepot scoțând camerele telefoanelor mobile și îndreptând-o spre bizon – evident la zeci de metri distanță – înainte ca acesta să se ridice.

Bizonul a fost distras de o camionetă, care a ieșit însă din raza sa de acțiunie, iar apoi și-a îndreptat atenția spre bunic și nepot. Nepotul a reușit să fugă, în timp ce bizonul l-a urmărit pe bunic printre copaci și l-a răsturnat, relatează fotograful.

„Bizonul l-a agățat cu cornul stâng de șold și l-a aruncat în aer”, a spus el. „A făcut o săritură perfectă și a aterizat pe o parte.”

„Bizonul avea cel puțin 1,8 metri înălțime, iar victima era cu câțiva metri mai sus decât el.”

A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was „angry, agitated and charging anything and everything.” (No audio) pic.twitter.com/ELmHQjvxFj — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) July 12, 2026

MacLeod a spus că a încercat să distragă atenția bizonului: „Chiar mi-era teamă că o să-l înjunghie pe tipul de la pământ, așa că am încetat să mai filmez și am alergat spre bizon, am țipat tare și am încercat să fiu cât mai mare și intimidant posibil.”

Alți trecători au făcut la fel, iar bizonul a fugit.

„Animalele sunt sălbatice, oricât de docile ar părea”

Oficialii din Yellowstone avertizează pe site-ul parcului că animalele din parc „sunt sălbatice și periculoase, indiferent cât de docile ar părea” – iar cea mai bună modalitate de a le vedea este din interiorul unei mașini.

Oficialii recomandă vizitatorilor să stea la cel puțin 90 de metri distanță de urși, lupi și pume – și la cel puțin 25 de metri distanță de toate celelalte animale, inclusiv bizoni și elani.

„Dacă un animal se apropie de tine, dă-te înapoi pentru a menține o distanță sigură”, se arată pe site-ul parcului. „Este ilegal să stai intenționat în apropierea sau să te apropii de animale sălbatice, inclusiv de păsări, la orice distanță care deranjează animalul.”

MacLeod a subliniat că bărbatul rănit urma sugestiile parcului când a fost atacat. „Nu am văzut pe nimeni apropiindu-se”, a declarat MacLeod pentru Cowboy State Daily. „Oamenii strigau: «Atenție, vine un bizon» și au păstrat distanța. Au fost foarte respectuoși.”

Atacul a avut loc în timpul sezonului de împerechere al bizonilor, când masculii încearcă să-și etaleze priceperea fizică și rezistența într-o competiție pentru împerecherea cu o bizoniță.

„Se vede că era agitat, furios și ataca orice”, a spus MacLeod.

Cowboy State Daily a relatat că acesta a fost al doilea incident din Yellowstone cu bizoni din 2026. Primul a avut loc pe 26 iunie, când un copil de 12 ani a fost rănit lângă vulcanul noroios, la nord de Fishing Bridge.

Incidente cu bizoni și alte animale sălbatice au loc frecvent în parcurile naționale din SUA. Vizitatorii ignoră adesea regulile de distanță și se apropie periculos de mult de fauna sălbatică. Cu toate acestea, nimeni nu propune uciderea lor.