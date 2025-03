(VIDEO) Bolojan, primit la Palatul Elysee

Președintele interimar Ilie Bolojan a fost primit, joi, de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, unde are loc reuniunea șefilor de stat și de guvern ai ”Coalition of the willing” (”Coaliției voluntarilor”) privind securitatea în Ucraina.

Pe agenda reuniunii se află oferirea de garanții de securitate în cazul unei încetări a focului între Kiev și Moscova, informează dpa, EFE și Reuters.

Convocați de președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, la reuniune participă lideri din 27 de țări europene, inclusiv șefii de guvern ai Germaniei și Regatului Unit, șefii NATO și UE, precum și vicepreședintele Turciei și reprezentanți din Canada și Australia. De asemenea, va fi prezent și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, președintele interimar Ilie Bolojan a fost întrebat care este principalul scop al Summitului de la Paris și ce progrese s-ar putea înregistra.