Volodimir Zelenski a decis să-l demită pe Mihailo Fedorov, ministrul Apărării

În cadrul acestei discuții trebuiau puse în dezbatere principalele provocări ale armatei ucrainene, inclusiv mobilizarea.
Mihailo Fedorov, demis
Vestea demiterii ministrului Mihauilo Fedordov a fost făcută public de un oficial ucrainean, potrivit Kyiv Independent.
Un deputat din partidul de guvernământ Slujitorii Poporului a precizat faptul că funcția i-a fost propusă lui Ihor Klimenko, actualul ministru de Interne al Ucrainei.
Schimbarea din funcție a stârnit un val de reacții negative în rândul parlamentarilor din Kiev, atât a celor din partea puterii, cât și a celor din opoziție.
„Este o veste proastă”, potrivit unui deputat care face parte din partidul lui Zelenski.
Pentru ca Ihor Klimenko să preia funcţia, candidatura sa trebuie aprobată de Parlament.
„Nu cred că este corect să fie schimbat ministrul Apărării la fiecare şase luni. Nu există reproşuri fundamentale la adresa lui Fedorov şi ar trebui să i se permită să finalizeze reformele pe care deja le-a anunţat. O nouă schimbare la conducerea Ministerului Apărării – indiferent cine îl va înlocui – nu va face decât să creeze şi mai mult haos”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko pentru Kyiv Independent.
Ce spune Volodimir Zelenski
Demiterea lui Mihailo Fedorov nu a fost comentată de președintele Volodimir Zelenski. Acesta a evitat să răspundă direct întrebărilor adresate de jurnaliștilor, precizând că armata și Ministerul Apărării trebuie să fie pe aceeași lungime de undă.
„Prioritatea este dialogul dintre armată şi Ministerul Apărării, rezolvarea problemelor legate de recrutare şi consolidarea apărării aeriene” a declarat Volodimir Zelenski.
Adevăratul motiv al demiterii ar fi însă tensiunile dintre ministrul Fedorov și comandantul-șef al armatei, Sîrski.
„Există informaţii privind neînţelegeri în relaţia dintre Fedorov şi Sîrski. Nu toată lumea este mulţumită de propunerile lui Fedorov privind reforma armatei, în special de planurile sale de reorganizare a modului în care funcţionează Ministerul Apărării” a comentat situația analistul politic Volodimir Fesenko.
5 comentarii
Spre stiinta lui Dima!….PROTESTE masive au izbucnit azi dimineata in mai multe orase din Ucraina fata de „demiterea ministrului Apararii” de catre dictatorul Zelenski, Mihail Fedorov, care a fost numit in functie cu doar 6 luni in urma !. Sute de persoane s-au adunat langa Biroul presedintelui Zelenski cerând anularea deciziei !.
Cine îl va DEMITE pe dictatorul-comediant Zelenski !??.
Cotidianul elimina și bine face, tiktokarii postaci care au găsit un mediu prielnic să-și expună retorică rahatului ruzzezc, aici.
Și nu numai aici.
Mpfaaaay, zero (0) comentarii???
Asa ceva??
Probleme cu moderarea userista la Cotidianul USR?
Pai asta este o problema permanenta, de cand s-au schimbat jupanii.