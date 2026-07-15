Volodimir Zelenski a decis să-l demită pe Mihailo Fedorov, ministrul Apărării

În cadrul acestei discuții trebuiau puse în dezbatere principalele provocări ale armatei ucrainene, inclusiv mobilizarea.

Mihailo Fedorov, demis

Vestea demiterii ministrului Mihauilo Fedordov a fost făcută public de un oficial ucrainean, potrivit Kyiv Independent.

Un deputat din partidul de guvernământ Slujitorii Poporului a precizat faptul că funcția i-a fost propusă lui Ihor Klimenko, actualul ministru de Interne al Ucrainei.

Schimbarea din funcție a stârnit un val de reacții negative în rândul parlamentarilor din Kiev, atât a celor din partea puterii, cât și a celor din opoziție.

„Este o veste proastă”, potrivit unui deputat care face parte din partidul lui Zelenski.

Pentru ca Ihor Klimenko să preia funcţia, candidatura sa trebuie aprobată de Parlament.

„Nu cred că este corect să fie schimbat ministrul Apărării la fiecare şase luni. Nu există reproşuri fundamentale la adresa lui Fedorov şi ar trebui să i se permită să finalizeze reformele pe care deja le-a anunţat. O nouă schimbare la conducerea Ministerului Apărării – indiferent cine îl va înlocui – nu va face decât să creeze şi mai mult haos”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko pentru Kyiv Independent.

Ce spune Volodimir Zelenski

Demiterea lui Mihailo Fedorov nu a fost comentată de președintele Volodimir Zelenski. Acesta a evitat să răspundă direct întrebărilor adresate de jurnaliștilor, precizând că armata și Ministerul Apărării trebuie să fie pe aceeași lungime de undă.

„Prioritatea este dialogul dintre armată şi Ministerul Apărării, rezolvarea problemelor legate de recrutare şi consolidarea apărării aeriene” a declarat Volodimir Zelenski.

Adevăratul motiv al demiterii ar fi însă tensiunile dintre ministrul Fedorov și comandantul-șef al armatei, Sîrski.

„Există informaţii privind neînţelegeri în relaţia dintre Fedorov şi Sîrski. Nu toată lumea este mulţumită de propunerile lui Fedorov privind reforma armatei, în special de planurile sale de reorganizare a modului în care funcţionează Ministerul Apărării” a comentat situația analistul politic Volodimir Fesenko.