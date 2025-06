Dacă Statele Unite nu vor ajuta ca și până acum la efortul de război, Ucraina va depinde tot mai mult de serviciile secrete și de războiul murdar pe care îl vor pune la cale împotriva Rusiei, după cum au demonstrat prin operațiunea cu drone împotriva aviației strategice ruse. Extinderea operațiunilor secrete ucrainene împotriva Rusiei și reacția Moscovei sporesc riscul ca războiul să se extindă în țările vecine Ucrianei, inclusiv România și Polonia, dar și în țările baltice, Finlanda, Germania, scrie David Ignatius, într-un editorial pentru The Washington Post, în care citează surse din serviciile secrete ucrainene. Cuvântul ”surse” apare de nu mai puțin de 12 ori in editorialul lui Ignatius.

Transnistria poate deveni un front al războiului ruso-ucrainean, cu riscul de a atrage Republica Moldova și România. Serviciile secrete ucrainene au fost pe punctul a de executa diversiuni împotriva depozitului de arme de la Cobasna, în Transnistria, păzit de așa-zisele trupe ruse de menținere a păcii, scrie Ignatius.

David Ignatius a avut o relație foarte apropiata cu președintele Joe Biden și cu fostul șef CIA John Brennan. El a publicat pentru prima dată informațiile ”scurse” de la serviciile secrete despre discuțiile dintre fostul ambasador al Rusiei în SUA si primul consilier pentru securitate al lui Trump, generalul Michael Flynn. Au fost informațiile care au dus la mazilirea și trimiterea în justiție a lui Flynn, fost șef al spionajului militar american, o operațiune de manual în ce privește cooperarea ilegală dintre serviciile secrete și justiție – ”binomul american”.

”Țările vecine Ucrainei pot deveni noi fronturi, dacă războiul va continua. Un exemplu este Transnistria, regiunea separatistă din Moldova, aliată cu Moscova și care găzduiește o ”forță de menținere a păcii” rusă. Ucraina a luat in calcul un atac asupra trupelor ruse de aici, folosind dezertori ruși și alte forțe locale, însă a decis să nu lanseze o asemenea operațiune”, scrie Ignatius. ”Acum, Rusia ia în calcul să trimită 10.000 de militari in Transnistria și caută să destabilizeze regimul pro-occidental din Republica Moldova, susține premierul moldovean, într-un interviu pentru Financial Times”, scrie Ignautius.

”Pericolul extinderii războiului afectează toate celelalte țări vecine Ucrainei: Belarus, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, precum și Germania, țările baltice, Norvegia, Finlanda. Cele mai multe dintre aceste țări susțin Ucraina, iar serviciile secrete ucrainene folosesc capitale est-europene ca centre pentru operațiunile lor. Este ușor să ne imaginăm extinderea campaniei ruse de sabotaje și asasinate, precum cele de anul trecut”, scrie Ignatius.

Citând mereu surse din cadrul serviciul secret al armatei ucrainene (GRU) și al serviciului intern de informații (SBU) – care a pus la cale atacul asupra bombardierelor strategice ruse, Ignatius vorbește de mai multe operațiuni ucrainene împotriva Rusiei, de la asasinarea Dariei Dughina și până la atacuri ucrainene împotriva mercenarilor ruși Wagner din Mali, soldate și cu moartea a zeci de militari malieni. Ignatius nu amintește de operațiunile ucrainene sau sponsorizate de Ucraina în războiul civil ce este în plină desfășurare in Sudan, unde Rusia și Ucraina susțin tabere opuse pe care le înarmează cu drone și alte tipuri de armament. Recent, ONU a acuzat că în Sudan au fost executate atacuri cu arme chimice.

David Ignatius scrie că între serviciile ucrainene GRU și SBU este o adevărată competiție în ce privește operațiunile împotriva Rusiei. Înainte de atacul SBU asupra bombardierelor ruse, GRU a lansat un atac asupra unei baze militare de lângă Vladiviostok – cea mai îndepărtată țintă rusă de până acum. A fost o combinație cu camioane capcană și drone, ultimele fiind folosite mai mult pentru diversiune. A fost atacată o brigadă rusă care a participat la luptele din Mariupol. Sursele citate de Ignatius arată că SBU a luat în calcul atacuri cu drone ascunse in containere asupra marinei ruse din Pacificul de Nord. ”Până acum, se pare că aceste atacuri nu au fost lansate”, scrie Ignatius, pentru The Washington Times.

Folosesc cu adevărat aceste atacuri cauzei ucrainene? Dar țărilor care susțin Ucraina și pot fi expuse riscului, iar capitalele lor sunt folosite de serviciile ucrainene drept centre pentru operațiunile lor? Kirilo Budanov, șeful GRU a declarat, pentru The Washington Post, în urmă cu un an: ”Am oferit un plan pentru reducerea potențialului Rusiei. Cuprinde multe aspecte, precum industria militară… ținte militare critice, bazele lor aeriene și centrele lor de comandă”. Pe de altă parte, aceste atacuri, considerate de Kremlin drept acte teroriste, sunt folosite ca justificare pentru întețirea campaniei de bombardament asupra Ucrainei și trimiterea de noi contingente pe frontul din Ucraina și nu numai, așa cum se întâmplă cu planul rus de a trimite 10.000 de militari în Transnistria.

Întrebat de reporteri dacă, după atacul asupra bombardierelor ruse, președintele Zelenski a demonstrat că ”are cărțile” necesare pentru a juca împotriva Rusiei, președintele Trump a spus: ”Ei bine, tocmai i-a dat lui Putin motive să-i bombardeze groaznic. Asta nu mi-a plăcut la acest atac. Când am auzit de atacul ucrainean mi-am spus că va urma o lovitură rusă”. Liderii europeni au fost dezamăgiți de această reacție a președintelui Trump, iar presa l-a acuzat că este un ”spectator” al războiului din Ucraina, cerând o condamnare vehementă a acțiunilor ruse.