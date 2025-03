Timișoara Music Awards Festival 2025 aduce în premieră în România vocea iconică a muzicii EDM, Zara Taylor.

Artista canadiană va încânta publicul cu piese de pe albumul său de colecție, The Best of Zara Taylor, o călătorie sonoră globală ce îmbină influențe din Orientul Mijlociu, Asia, Europa de Vest și de Est. Cu peste 150 de milioane de vizualizări pe YouTube și hituri precum Lost, alături de Roger Shah, Zara Taylor este o prezență emblematică în muzica trance.

Albumul The Best of Zara Taylor reunește 22 de piese originale, predominant din genurile Classic, Uplifting și Balearic Trance, dar și câteva compoziții Progressive House, marcând o carieră de două decenii în industria muzicală. Colaborările sale cu artiști precum DJ Sultan & Shepard sau Roger Shah au redefinit peisajul muzicii electronice, consolidându-i statutul de legendă a scenei EDM.

Zara Taylor a concertat în peste 30 de țări, lăsând o amprentă de neuitat pe scenele internaționale. Revenirea sa pe scenă, după o pauză dedicată maternității, este așteptată cu entuziasm de fanii din întreaga lume. La Timișoara Music Awards Festival, artista va oferi un show de excepție.

Evenimentul marchează debutul artistei pe scena din România, promițând o seară memorabilă pentru iubitorii muzicii electronice.

Ajuns la cea de-a treia ediție, Timișoara Music Awards reunește peste 60 de artiști, pe 4 scene diferite muzical:

Aurora Electronica Stage – Aaron Sevilla, Adrian Saguna, Adrian Sasu, Andy Chiles, Arias, DJ Broklyn, Exob, Gyo Gee, Kp London, MC Steliano, Mihai Tămaș, Mirel Cipu, Pete Ellement, Roger Shah, Sean Norvis, Sloupi, Sunlounger.

Retro Beats Stage – La Bouche, No Mercy, 666, Sean Finn, Geo da Silva, DJ Sniper, DJ Benito, Dan Stanciu, Euphoria Cover Band.

Tradition Stage – Anca Domnita, Borko Radivojevic, Diana Bucsa, Dorinel Gavriluț, Filip Bulatovic, Florin Boita, Mihaela Petrovici & Petrovici Band, Olivera Cokic, Roxana Chiriță, Roxana Mag, Simona Rusu.

Next Wave Stage – MGK666, Vali Miron, Nutu, Roberto, Erika Isac, IDK, Cedy, Don Grasu, Sebastiann, Fabricio El Latino, Razvan the DJ, DJ Rebel, Gratian M. Denis, Neciu Florin, Alin Ionescu, Bliss4o, DJ Ritmo, Victor Farca.

Evenimentul are loc intre 23 si 25 mai.