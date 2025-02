Zeljko Kopic, important pentru a o învinge pe FCSB

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a afirmat, duminică, la finalul derby-ului cu FCSB, pierdut cu 1-2, că pentru a câștiga, jucătorii săi ar fi trebuit să evolueze perfect, lăudând calitatea jocului formației adverse.

‘Am început meciul foarte bine, cu energia la nivel înalt, ne-am creat situații periculoase în fața porții. După golul nostru, absolut meritat, ar fi trebuit să păstrăm acel avantaj, să nu facem acele mici greșeli. Golul lor a venit destul de repede, însă. Cred că înainte de pauză se putea spune că a fost egalitate între echipe. În cea de-a doua repriză am pierdut posesia la mijloc, ei au reușit să înscrie și al doilea gol, după ce au făcut unele schimbări în atac. Pe final de meci aș putea spune că sunt mulțumit de jocul echipei, dar dacă vrei să ai un rezultat mai bun cu adversari la un astfel de nivel, de calitate, este foarte dificil dacă faci astfel de greșeli. Ar fi trebuit să facem un meci perfect ca să câștigăm cu FCSB. Au calitate, nu este ușor să câștigi împotriva lor. Așa cum am spus, ar fi trebuit să jucăm perfect ca să câștigăm. Jucătorii au dat maximum, au fost o mulțime de situații în care am avut o posesie bună, dar nu a fost de ajuns’, a declarat Kopic la conferința de presă de după meci.

El nu a vrut să comenteze neacordarea unui penalty pentru echipa sa, afirmând doar că a fost un moment important: ‘Nu vreau să vorbesc despre arbitraj de obicei. A fost important pentru noi, normal, dar nu comentez de obicei și nu voi comenta nici acum, o vor face oamenii care vor analiza și vor lua decizii. Am un respect deosebit pentru toți arbitrii. Dar a fost important pentru noi, evident’.

Întrebat dacă echipa sa este în pericol de a pierde calificarea în play-off-ul Superligii, tehnicianul croat a afirmat că totul stă în mâna echipei sale.

‘Sunt mai multe echipe în pericol de a pierde play-off-ul. Eu cred că merităm, am arătat un fotbal bun. Mai avem două jocuri, totul este în mâna noastră. Pentru mine, orice meci pe care l-am jucat aici a fost ca o finală. Cred că merităm să jucăm în play-off, pentru că am demonstrat multe și vrem să continuăm la fel. Până acum cred că am avut un sezon bun și vom face tot ce ne stăm puțin pentru a rămâne între primele șase echipe’, a afirmat Kopic.

Croatul a lăudat prestația conaționalului său Stipe Perica, marcatorul golului echipei sale, dar a precizat că pentru a se lupta cu cele mai bune echipe din România are nevoie de astfel de jucători.

‘Perica eu cred că a jucat bine astăzi. Sunt fericit pentru el, chiar dacă echipa a pierdut astăzi. Dacă vrem să luptăm cu FCSB sau alte echipe la acest nivel, trebuie să avem jucători de acest nivel cu jucători de calitate în teren. Ei ne pot da o astfel de calitate și ne putem lupta cu echipele din fruntea clasamentului și în sezonul viitor să jucăm în cupele europene’, a mai spus Kopic.

FCSB a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce s-a impus în derby-ul cu Dinamo București, cu scorul de 2-1 (1-1), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, în etapa a 28-a.

Campioana s-a impus prin golurile marcate de Baba Alhassan (20) și Jordan Gele (57), în fața a 30.157 de spectatori, după ce Dinamo a deschis scorul prin croatul Stipe Perica (18).

FCSB a ajuns la 12 etape consecutive fără înfrângere, opt victorii și patru egaluri.