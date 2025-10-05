25 de ani fără Unicul Căpitan

25 de ani se împlinesc astăzi de la moartea fostul căpitan dinamovist Cătălin Hîldan. Acesta a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa.
Precizare:
CAUZA?
A Morții SUBITE, la … 24 de Ani, în PLIN Efort SPORTIV, Meseria lui?
CE „Suplimente”, „SusȚinătoare de Efort” I s-AU Dat, EL NU cred că le-a LUAT ȘTIIND „CE” FAC Dânsele,în Corpul UMAN.
NU a fost SINGURUL, dar a fost CelMaiSpectaculos …
BANUL spurcă TOOOT, oriUnde Capitalismul ESTE LĂSAT să bântuie DeZlănțuit, Fără CONTROL SOCIAL Superior și ImPersonal, adică STATUL BineCondus.
STAT BineCONDUS NU a fost, NU este, NU va fi, CâtăVREME Capitalul XXTE Statul și își PUNE „OAMENII” în Toate Cotloanele STATULUI, ABSOLUT Toate.
Ceva-Ceva SE FACE ăn ACEST Sens, în CHINA și Vietnam. Dar, mai este MUUULT până DEPARTE … NU că NU ar VREA, Genuine KIND!
NU ȘTIU încă TOT CE trebuie (CREȘTINISMUL de Rit OrtoDOX Inițial, DIRECT de la Iisus, NU Creștinismul PAULian (SAULian) care a PERMIS și CREAT, Capitalismul LIBER TOTAL, că l-a SERVIT, fiind ALTERAT astDel în ESENȚ-i Cristică …
OMUL NU a apărut pe LUME și NU a evoluat ca să FIE SLUGA CAPITALISMULUI Liber la RELE, ca SCOP.
SCOPUL este OMUL, CapitalismulBineCONTROLAT AR FI un MIJLOC.
ACUM în Rânduiala CeaCrudăȘiNeDreaptă ESTE InContestabil de ImPalcabil UN NOU UCIGAȘ în Masă MaiTare-n-RELE decât Ghinghis Han. Urmașii DEMENTULUI Sălbatic au putut FI până la Urmă BĂTUȚI …
Pe CapitalismulDezLĂNȚUIT NU îl POATE bate NIMENI Direct, ÎN TERENUL LUI (Stat, Bănci, Sclavia subsecventă la Bînci, la Apă, la Alimente.
GuGuStiucks NU au CE îi FACE.
NU POȚI „ucide” un SISTEM ImPersonal … …
PS Numai și Numai Ideea CRISTICĂ difuzată în MOd INTELIGENT și EFICACE ĂN mASE, IUBIREA de OM, NU de Oameni la Grîmadă, ACUM, Majoritatea Oamenilor au Grămezi de Dreaci NATIVI sau ÎnDrăciți cu Metodă … DRĂCEASCĂ.
CINE disruge Creștinismul, îl preFace în DRĂCISM ȘTIE Ce DreacFace … …
Dumnezeu sa aiva grija de sufletul acestui om.Catalin hildan nu va fii uitat niciodată.a iubit acest sport si a murit atât de repede.
Mare eroare să folosiți cuvântul Căpitan. Se activează institutul domnului Flórián, și repede Parchetul se execută cu o trimitere în judecată pe multa pagini.
Nedrept câți oameni deosebiți s-au prăpădit subit după 1990.