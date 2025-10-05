25 de ani fără Unicul Căpitan

25 de ani se împlinesc astăzi de la moartea fostul căpitan dinamovist Cătălin Hîldan. Acesta a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa.

Cătălin Hîldan s-a prăbuşit la centrul terenului, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Mesajul clubului Dinamo „Nimeni nu se aştepta, nimeni nu putea să creadă, în momentul în care vestea cutremurătoare a sosit de la spitalul din localitate: Cătălin Hîldan a trecut în eternitate.

Deşi avea doar 24 de ani, Cătălin devenise nu doar un adevărat lider pe teren, ci un simbol – un exemplu sportiv demn de urmat. El reprezenta un model şi prin comportamentul său din afara terenului de joc sau al antrenamentului.

Au trecut 25 de ani, însă flacăra pe care a purtat-o cu atâta mândrie pe teren arde şi astăzi. Atât suporterii, cât şi clubul îi aduc omagiu meci de meci – fie prin prezenţa chipului său pe echipamentul de joc sau pe banderola de căpitan, fie prin numele Peluzei Cătălin Hîldan şi prin steagurile fluturate pe stadion, cu chipul său.

Astăzi, pe bancă stă bunul tău prieten, Cătăline! Florentin Petre este cel care are grijă ca legenda ta să rămână vie, iar jucătorii tineri, care vin din urmă, să ştie cu adevărat ce ai însemnat – atât în vestiar, cât şi pe terenul de joc.