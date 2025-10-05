Aproximativ 3.000 de posturi vor fi eliminate la nivel mondial de constructorul auto francez Renault, scrie Reuters citat de News.ro
Măsura face parte dintr-un plan de economii denumit ”Arrow”, care prevede o reducere cu 15% a personalului din departamentele de resurse umane, finanţe şi marketing. Cele mai multe concedieri ar urma să aibă loc la sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar şi în alte filiale internaţionale.
O sursă apropiată companiei a declarat pentru L’Informe că decizia finală ar putea fi luată până la sfârşitul anului.
Renault a confirmat că analizează măsuri de optimizare a costurilor, dar a precizat că ”niciun număr nu a fost stabilit” în această etapă.
”Având în vedere incertitudinile de pe piaţa auto şi mediul extrem de competitiv, confirmăm că explorăm modalităţi de simplificare a operaţiunilor, de accelerare a execuţiei şi de optimizare a costurilor fixe”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.
La sfârşitul anului 2024, Renault avea 98.636 de angajaţi la nivel global.
Anumiti producatori, de produse alimentare, cel putin, au promis ca nu vor creste preturile peste taxele crescute de statul roman, dar la raft se resimt cresteri fata fe 1August cu 20-30% sau chiar peste.
Si multinationalele or da afara doar sa reajusteze niste locuri de munca din UE, adica Europa prin Asia sau aiurea in lume. Concedieri europene finalizate cu noi locuri de munca asiatice.
Dar exista si o veste buna.Cand Renault se va apuca sa fabrice din nou tancuri,vor fi reangajati.Deocamdata (editat) de la Elysee cauta surse de finantare.Dar am inteles ca totul e sub control.Sub controlul (editat) de la Bruxelles.
@Revolta materiei : nu cumetre… să meargă la Mucea și la Bolovan să-i plătească în banane proeuropene.
La Georgescu ar fi cheltuiala zero !
Ǎsta-i doar un exemplu din începutul sfârșitului pentru toți trotinetiștii fericiți cǎ va veni AI care împreunǎ cu automatizarea vor face totul iar ei vor putea trândǎvi toatǎ viața… Nu-i așa guguștiucilor, veți crǎpa de foame dupǎ ce vi se va lua și tot ce au agonisit pǎrinții voștri. Pentru cǎ sunteți și (editat) ați fost bucuroși cǎ școala s-a transformat într-o pierdere de vreme, fǎrǎ disciplinǎ, autoritate sau valori. Veți vedea ce nasol va fi!
Niciodata din profituri. Doar din sclavi.
Este doar începutul ,când plebea trotinetă va fi măturată de concediere și visele lor umede ,cu excursii ,blugi și Banane se va transforma într-un coșmar ,trezirea va fi inutilă ,acest globalism atroce ,trage întreaga omenire spre dezumanizare și pierire ,îl au că tata de diavolul ,care este tatăl minciunii
Aia 3.000 sa vina la Georgescu, ii plateste din kriptokopeici !
Cap ai minte ce-ti mai trebuie.