3000 de oameni concediați de Renault

Aproximativ 3.000 de posturi vor fi eliminate la nivel mondial de constructorul auto francez Renault, scrie Reuters citat de News.ro

Măsura face parte dintr-un plan de economii denumit ”Arrow”, care prevede o reducere cu 15% a personalului din departamentele de resurse umane, finanţe şi marketing. Cele mai multe concedieri ar urma să aibă loc la sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar şi în alte filiale internaţionale.

O sursă apropiată companiei a declarat pentru L’Informe că decizia finală ar putea fi luată până la sfârşitul anului.

Renault a confirmat că analizează măsuri de optimizare a costurilor, dar a precizat că ”niciun număr nu a fost stabilit” în această etapă.

”Având în vedere incertitudinile de pe piaţa auto şi mediul extrem de competitiv, confirmăm că explorăm modalităţi de simplificare a operaţiunilor, de accelerare a execuţiei şi de optimizare a costurilor fixe”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

La sfârşitul anului 2024, Renault avea 98.636 de angajaţi la nivel global.