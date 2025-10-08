Operațiunea de la Sibiu. ANAF spune de ce a spart yala

Preluată prin executare silită pe 2 octombrie, presa a relatat evenimentul despre casa fostului președinte Klaus Iohannis dând detalii inclusiv despre faptul că s-a intrat în forță.

Șeful ANAF a explicat, la Antena 3, de ce a fost spartă yala.

„Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului”, a spus Adrian Nica.

Executarea silită a venit la câteva săptămâni după ce familia Iohannis a fost notificată oficial să elibereze spațiul și să achite suma de 4,7 milioane de lei (aproximativ 929.000 de euro), reprezentând chirii încasate necuvenit în perioada în care casa a fost închiriată unei bănci, deși nu mai exista un titlu legal de proprietate.