A câștigat un Nobel, dar habar n-are

07 oct. 2025 la 12:14

Veștile bune nu circulă mereu repede. Proaspăt câștigător al Nobelului pentru Medicină, Fred Ramsdell nu a aflat încă vestea fiindcă „se bucură de viaţă la maxim” într-o excursie de drumeţii „departe de civilizaţie”, după cum a declarat partenerul său de laborator.

 

Fred Ramsdell a împărţit prestigiosul premiu de luni cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, şi Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka din Japonia pentru descoperirile lor legate de funcţionarea sistemului imunitar.

Însă, din cauza detoxifierii digitale a laureatului, comitetul Nobel nu a reușit să ia legătura cu el pentru a-i da vestea.

Jeffrey Bluestone, prieten al lui Ramsdell şi cofondator al laboratorului, a declarat că cercetătorul merită recunoaşterea, dar nici el nu poate lua legătura cu el.

„Am încercat să dau de el. Cred că este într-o excursie cu rucsacul în zona rurală din Idaho”, a declarat Bluestone pentru AFP.

 

