A început cel mai important scrutin pentru Europa. 2024 a fost anul alegerilor in întreaga lume, alegeri importante și alegeri care contează mai puțin. În iunie, europenii au avut de ales Parlamentul European, care este un legislativ fără drept de a legifera. Spre exemplu, românii o aleseseră pentru două mandate pe Monica Macovei, pentru a spăla în public, la Bruxelles, hainele murdare de la București, partea de show a unui război româno-român; acum, românii au ales varianta circului la Bruxelles cu Diana Șoșoacă.

Alegerile care contează mult mai mult pentru europeni sunt unele în care nu a dreptul de a vota – prezidențialele și parlamentarele din Statele Unite. Întreaga Europă stă cu sufletul la gură în vreme ce americanii merg la urne, nepreocupați mai deloc de spaimele europenilor. Nu vor fi niște alegeri dominate de politica externă, precum cele din anii 1980, ci de un război cultural inventat în America și exportat cu porția în Europa. Întregi strategii de securitate și apărare, doctrine militare și investiții uriașe din banii contribuabililor europeni nu depind de proiectele de politică externă și militara ale lui Donald Trump și Kamalei Harris, ci de politica avorturilor, a imigrației, depind de câți latino-americani pătrund ilegal în SUA, de câte infracțiuni comit, de lupta dintre bigotismul americanilor evanghelici, de exaltarea neo-marxiștilor, de cât de scumpa este benzina la pompele din Philadelphia, cât costă carnea de pui in Wisconsin, când vor reveni locurile de muncă în Detroit, de cât de blânzi sau duri au fost procurorii aleși cu campanii finanțate fundațiile Soros într-un caz de crimă sau viol undeva în Statele Unite, de cât de frumos a zâmbit Kamala Harris pentru a-și masca lipsa de cunoaștere și incompetența și de cat de mult și-a ținut cumpătul Donald Trump într-o dezbatere. Iar totul se va decide în doar șapte state americane, nici măcar la nivelul întregii federații. Sondajele de opinie americane se axează pe avorturi, economie, migrație și apărarea democrației, nu pe politica externă americană, cea care dă cele mai mari dureri de cap în Europa.

”Ce ar putea să știe despre Anglia cei care nu cunosc decât Anglia”, le reproșa Rudyard Kipling compatrioților săi care conduceau un imperiu global fără a fi pășit dincolo de insulele britanice și asta se poate spune și despre Donald Trump și Kamala Harris. Acum, pentru Europa pare decisiv un scrutin dintr-un imperiu care nu îndrăznește să-și spună pe nume și care are cel mai mare procent de alegatori care cred în bursă, dar și în îngeri.

Statul paralel american pare să fie alinarea liderilor europeni – el este cel care deturnează niște alegeri americane în care o starletă poate avea o influență mai mare asupra votului decât campaniile de zeci de miliarde de dolari și tot statul profund aduce în funcțiile cheie vechi cunoștințe și transformă ”apărarea democrației” în intervenții peste tot în lume. Donald Trump a schimbat radical poziția Europei în ecuația puterii – statele UE au început să plătească mai mult pentru exporturi, pentru NATO -, dar iar ”vechea cunoștință” Joe Biden nu a inversat politica, ci a întărit-o prin schimbarea dependenței energetice europene de la Rusia la SUA și un început de exod al companiilor europene peste Ocean. Viitorul președinte al SUA va continua să aprofundeze această politică.

La Paris și Berlin, liderii se întreabă cum mai pot concura marile companii europene cu suratele lor din America la un preț mult mai mare al energiei și în condițiile în care războiul revenit pe continent după opt decenii face Europa și mai dependentă militar de SUA? Ochii se îndreaptă și către ambițiile candidaților la președinția SUA nu doar în Ucraina, ci și în conflictul comercial tot mai puternic cu China și, mai grav, la ambițiile în ce privește pactul nescris cu Taiwanul. Vest-europenii Mai la est, vulnerabilitatea nu este dată în primul rând de propaganda rusă, cât de inexistența unei echipe de rezervă competente pentru conducerea statului. Cu excepția Poloniei, restul statelor est-europene nu au demonstrat că au o clasa politica care să asigure jocul democratic al tranziției puterii. Un general președinte în Bulgaria, unul în Cehia și unul care candidează la președinția României sunt dovezi ale acestei vulnerabilități. A fost o carență majoră în anii interbelici și ea revine acum.

Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea consecințe uriașe pentru politica externă, în special în Europa. Pentru americani, rezultatul va avea o importanță mai mică. Iar votul a început deja în mai multe state americane, chiar și în unele dintre cele șapte state unde se va duce lupta decisivă pentru Casa Albă.

Ultimele alegeri în care politica externă a jucat un rol major in America au fost cele din anii 1980. Acum lucrurile stau altfel – implicarea militară a SUA în Orientul Mijlociu este încă una redusă, iar războiul din Ucraina rămâne, după cum a spus senatorul neoconservator Lindsey Graham, ”cea mai bună investiție făcută vreodată”, pentru ca acolo interesele SUA sunt promovate fără a curge sânge american. În plus presa de main stream din SUA a trecut sub tăcere sau a minimalizat schimbările din doctrina militară rusă, care a redus pragul folosirii armei nucleare. Astfel, politica externă joacă un rol redus în alegerea pe care o vor face americanii.

De partea cealaltă a Oceanului, europenii caută cu înfrigurare ultimele declarații ale celor doi candidați și ale consilierilor lor de politică externă. The American Conservative scrie că discursul Kamalei Harris despre războiul din Ucraina pare identic cu cel al cercului de experți și politicieni din jurul fostului vicepreședinte Dick Cheney, primul arhitect al războiului din Irak. Va fi temperată oare Harris de consilierul sau de politică externă Philip Gordon (cel care venea la București la finalul verii 2012 pentru a rezolva impasul referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu)? Gordon este considerat un consilier moderat în ce privește Rusia și mai cu seamă Iranul. Sau Kamala Harris crede cu adevărat ceea ce a declarat despre Vladimir Putin – că este un tiran precum Hitler, decis să atace Polonia și să meargă și mai departe, dar și că este un lider care joacă la ”cacealma” cu avertismentele sale nucleare la adresa Vestului?

Dar ce se poate spune despre generalul Keith Kellog, pentru scurtă vreme consilier de Securitate al președintelui Trump, în 2017, care recent a prezentat planul pentru pace în Ucraina al candidatului republican la președinție: războiul trebuie să se încheie pe actuala linie de demarcație, iar Ucraina nu va adera la NATO; daca Ucraina nu va accepta, va pierde tot sprijinul american și dacă Rusia va încălca înțelegerea, America va înarma Ucraina până în dinți. Posibila pace adusă de Trump va însemna și reconstrucție în Ucraina? Cine va plăti pentru reconstrucție si cine va profita de aceste fonduri? Pacea va însemna și diluarea alianței Rusiei cu China și Iranul și revenirea la ce a mai rămas din vocația europeană a Moscovei? Puține sunt analizele care mai iau în calcul redeschiderea comerțului ruso-european. Vor putea cei doar patru ani de președinție Trump să șteargă trauma unui război care va fi durat cel puțin trei ani de zile, cu sute de mii de victime?

Iar lucrurile ar putea să se complice în Orientul Mijlociu sub președinția lui Trump, un mare susținător al Israelului, la fel ca și Robert Kennedy Jr., care a trecut în tabăra Trump cu numele dinastiei politice și voturile sale.

O victorie a lui Donald Trump va întări partidele europene anti-migrație, care consideră că imigrația în masă generează nu doar infracționalitate, ci și un război cultural fără sfârșit. Este o temă actuală în SUA, ca și în Europa, dacă nu pentru cei aflați la putere, atunci măcar pentru cei guvernați.

După Victoria lui Donald Trump din 2016, cele două partide din SUA au făcut schimb de roluri. Democrații au devenit Partidul Războiului. Acum, candidata democrată Kamala Harris este susținută de Liz Cheney, fiica fostului vicepreședinte republican Dick Cheney, politicianul din spatele propagandei (acum „narațiune”) care trebuia să justifice pornirea războiului din Irak. Harris este susținută și de o armată de foști oficiali CIA, ai Departamentului de Stat și ai Pentagonului din fosta administrație George W. Bush. ”Kamala le servește interesele mai bine decât Obama, care era nu era pe aceeași lungime de undă la nivel ideologic, sau decât Hillary Clinton si Joe Biden, care au propriile rețele politice, după decenii întregi de experiență la Washington”, scrie, Scott McConnell, pentru The American Conservative. Harris este susținută de cei cărora România le datorează în bună măsură aderarea la NATO, unii și aceiași cu oficialii americani care au iscat actualul război din Ucraina prin obstinația de a duce Alianța cât mai aproape de Moscova, în ciuda avertismentelor primite de la propriul serviciu diplomatic și de intelligence.

Oamenii sistemului, foști și actuali, care susțin candidatura Kamalei Harris sunt cei care ”l-au transformat pe Putin dintr-un rival geopolitic cu un mare arsenal nuclear într-un inamic cultural”, mai scrie The American Conservative, sugerând că acest moment, în timpul administrației Obama, a fost decisiv în redefinirea politicii externe a Partidului Democrat și preluarea ei de către neoconservatorii migrați din Partidul Republican. Astfel s-a născut ”imperiul woke”, la confluența dintre ideologia justiției sociale, a teoriei critice a raselor și politica externă neoconservatoare. Așa s-a ajuns ca Pentagonul să promoveze la nivel oficial ideologia LGBT în paralel cu marile contracte militare, iar noua ideologie a fost văzută și ca o potențială justificare a intervențiilor SUA oriunde în lume. În același timp, prin 2013, în Rusia era adoptata o legislație care incrimina propaganda LGBT și erau arestate feministele din grupul Pussy Riot.

”A fost momentul în care, pentru elitele progresiste, Rusia s-a transformat dintr-un subiect confuz de politică externă într-un participant simbolic la luptele culturale interne ale Vestului. Rusia nu mai era doar o amenințare pentru țările baltice sau Ucraina, ci si una pentru toate valorile progresiste ale Vestului”, scrie The American Conservative.

Poate fi o observație importantă, pentru că războiul cultural din Vest distorsionează percepția despre patriotism, națiune, credință, familie. Marginalizarea celor care cred în aceste valori a creat vulnerabilitatea. Rusia lui Putin a speculat-o. Ignorarea modului în care Vestul și-a făcut-o cu mâna lui duce la disonanța cognitivă din analizele în care Rusia este prezentată ca o putere tot mai slabă militar, coruptă, cu lupte intestine nivelul elitelor, în prag să se destrame într-o mulțime de republici etnice, dar aceleași analize spun că Rusia cea slabă și coruptă va ataca vestul in ”2-5-7 ani”, că Rusia a umplut Vestul de idioți utili, că este marele manipulator al minților și sufletelor vesticilor și că împotriva acestui rău ubicuu lupta trebuie dusă acum prin cenzură, iar apoi (în 2-5-7 ani, cum spun analizele neoconservatoare), cu tancuri și drone care trebuie repede achiziționate.

Alegerile din Statele Unite pot să marcheze fie revenirea SUA la statutul clasic de hegemon interesat de profitul industriei militare, pharma, energetice, de primatul economic și militar, fie adăugarea valenței de ”imperiu woke” generator de contradicții și conflicte culturale.

Americanii au început să voteze deja anticipat în persoană sau prin poștă în 12 state, printre care și șase din cele șapte state cheie: Wisconsin, Michigan, Carolina de Nord, Georgia, Arizona și Nevada. Votează în cele mai importante alegeri pentru Europa și România dintre toate câte au avut și vor avea loc în acest an.