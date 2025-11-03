Fostul ciclist francez Charles Coste, campion olimpic în 1948, a murit joi la vârsta de 101 ani.

Coste a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra în proba de urmărire pe pistă. El a făcut echipă cu conaționalii săi Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand Decanali.

Charles Coste era cel mai ân vârstă fost campion olimpic, după decesul gimnastei maghiare Agnes Keleti, la vârsta de 103 ani, în 2 ianuarie 2025.

Coste a fost unul dintre purtătorii torţei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024.

În palmaresul lui Charles Coste se mai regăsesc şi un Grand Prix des Nations în 1949, o cursă contra cronometru de 140 km în care l-a învins pe italianul Fausto Coppi, campion al Turului Franţei şi al Giro d’Italia.