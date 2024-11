A murit fosta soție a lui Toma Caragiu

Elena Caragiu, soția marelui actor Toma Caragiu, a decedat in Statele Unite, pe 14 noiembrie 2024, anunță Aktual24.ro.

Actrița s-a nascut pe 18 septembrie 1937 cu numele Elena Bichman. Copila a fost botezata in ritul romano-catolic, desi tatal sau era evreu de origine ucraineana.

Dupa terminarea liceului, a urmat Facultatea de Geologie la Universitatea din Bucuresti. In 1959 s-a casatorit cu actorul si dramaturgul Paul Ioachim, dupa ce in 1958 isi realizase visul de a intra la Institutul de Arte (IATC), pe care l-a absolvit in 1962. Inainte de a lua repartitia la Ploiesti si de a-l intalni pe Toma, Elena a jucat roluri principale la Bucuresti , ca urmare al succesului cu filmul Porto Franco (rolul Evantia).â

