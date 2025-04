A murit o actriță din ”Dallas”

Doliu în lumea filmului. Priscilla Pointer, actriță americană cunoscută pentru rolurile din serialul de succes Dallas și din filmul Carrie, a murit. În Dallas, Priscilla a interpretat-o pe Rebecca Wentworth, mama pierdută a lui Cliff (Ken Kercheval) și Pam (Victoria Principal) Barnes.

Pe 18 mai, actrița Priscilla Pointer ar fi împlinit 101 ani.

