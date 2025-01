A produs surpriza la Australian Open

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, 12 WTA, a produs surpriza sferturilor de finală la Australian Open, reușind să o elimine pe americana Coco Gauff, numărul 3 mondial, în fața căreia s-a impus cu 7-5, 6-4, marți.

Coco Gauff, câștigătoarea trofeului la US Open în 2023, s-a înclinat după o oră și 25 de minute de joc în fața reprezentantei Spaniei, care o va avea ca adversară în semifinale pe câștigătoarea întâlnirii dintre belarusa Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, și rusoaica Anastasia Pavliucenkova (32 WTA).

Badosa, în vârstă de 27 de ani, este prima spaniolă care accede în semifinalele unei competiții de Mare Șlem, după Garbine Muguruza la Australian Open 2020, conduce acum cu 4-3 în întâlnirile cu Gauff.

Iberica nu reușise până acum să învingă o jucătoare din Top 10 la unul dintre cele patru turnee majore ale tenisului mondial (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Fostă numărul 2 mondial, Paula Badosa a atins anterior de două ori sferturile de finală la turneele de Grand Slam, în 2021 la Roland Garros și în 2024 la US Open.

Paula Badosa’s reaction after beating Coco Gauff at the Australian Open.

She falls on her knees, overcome with emotion.

1st Grand Slam Semifinal.

Doctors told her she might have to retire from the sport because of her injury.

Look at her now. 🥹

pic.twitter.com/hmcrKK2hHx

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2025