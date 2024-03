Badosa, după ce a învins-o pe Simona. ”M-am chinuit… ”

Paula Badosa și Simona Halep s-au duelat timp de două ore în runda inaugurală a turneului „WTA 1.000” de la Miami, iar jucătoarea din Spania s-a impus în trei seturi, scor 1-6, 6-4, 6-3. La finalul partidei, fosta ocupantă a locului 2 mondial a explicat cât de importantă este această victorie pentru ea.

„​Sincer, da (a fost surprinsă de nivelul arătat de ea și de Halep – n.r.). Nu am jucat prea mult, iar vremea nu a fost de partea noastră, a bătut vântul. Dar cred că am jucat destul de bine, mai ales în finalul meciului, a fost o luptă grozavă.

Sunt fericită pentru victorie, pentru mine Simona este o jucătoare foarte dură, mai ales din punct de vedere mental. Am jucat de câteva ori împotriva ei și m-am chinuit destul de mult, așa că este o victorie mare.

Am suferit în primul set, dar am încercat să rămân pozitivă. Nu este ușor, sincer, nu sunt foarte încrezătoare acum, nu am jucat prea mult în ultimul timp, această accidentare a fost foarte dificilă pentru mine. Sper să pot juca mai multe meciuri și să devin din nou „acea Paula”, care este puternică mental. Sper să se întâmple curând și să revin la nivelul de dinainte, dar știu că va fi foarte greu, va trebui să lupt.

Spatele meu este ok, am grijă de el 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, dar acum mă dor și alte părți ale corpului, așa că am terminat meciul destul de obosită. Am o zi liberă, e un lucru bun, așa că mă voi recupera și aștept următorul meci”, a spus Paula Badosa.

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, marţi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, în meciul său de revenire în circuitul profesionist, după o absenţă de un an şi jumătate.