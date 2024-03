Cartofii ”din aur”

O femeie a provocat o adevărată revoltă pe platforma socială X (Twitter). Ea a publicat o poză cu porția minusculă de cartofi prăjiți pe care a cumpărat-o de pe o arenă de hochei și pentru care a plătit exagerat de mult.

Canadianca Sara Jones a vrut să vadă un meci al echipei sale preferate, Vancouver Canucks, și a cumpărat o porție de cartofi prăjiți. Pentru 13 cartofi pai de cartofi a platit 8 dolari, potrivit .

„Știu că fiind la Rogers Arena mă aflu în țara mâncării prea scumpe, dar acesta este cea mai tristă porție de cartofi prăjiți pe care am dat 7,99 de dolari plus taxe”, a scris ea pe X. „Acei cartofi prăjiți ar fi bine să fie din aur sau ceva la prețul ăsta”.

„Mâncărurile la meciuri au fost întotdeauna prea scumpe, dar cel puțin dimensiunile porțiilor sunt de obicei uriașe.

Aceasta este ridicolă!”, sunt doar două dintre comentariile de pe X.

Internauții au vrut să știe

„Am întrebat dacă asta este tot, iar tipul acela a răspuns că da. Nu am vrut să-i fac probleme, pentru că știu că nu el este cel care ia decizii”, a spus Sara Jones.

„Dacă ar fi fost pentru mine, cu siguranță că așa aș fi făcut, dar copilul meu a spus că vrea să mănânce și doar asta își dorea.

Însă eu mi-am învățat lecția”, a răspuns Jones, după ce un utilizator a spus că el, cel mai probabil, ar fi provocat o scenă pentru a-și primi banii înapoi.

I know that being at Rogers Arena I’m in the land of overpriced food but this is the saddest bunch of fries for $7.99 plus tax. pic.twitter.com/NHyUs1hylc

— Sara Jones (@sarathomjones) March 17, 2024