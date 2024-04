Recunoașteri de top pentru vinurile Domeniului Coroanei Segarcea

Printre vinurile care au atras atenția în mod deosebit se numără Principesa Margareta 2020 (Marselan), care a stabilit un record pentru vinurile românești la concursurile internaționale, primind 98 de puncte din partea juriului „International Femmes et Vins du Monde”. La același concurs, tot medalie de diamant, dar cu 92 de puncte, a fost consemnat primul premiu al recentului lansat vin spumant Clipa Chardonnay.

Vestea bună este că soiurile românești își fac simțită tot mai bine prezența la concursurile internaționale, contribuind la recunoașterea, întrucâtva întârziată, a tradiției și tezaurului viticol al României. Feteasca neagră Vardo Patima Serii a obținut o medalie de diamant la Concours International des Vins de Gastronomie a Paris, iar Feteasca albă Marama a reușit să impresioneze jurații la toate concursurile unde a fost înscrisă, câștigând două medalii de diamant (Concours International des Vins de Gastronomie a Paris și Concours International Femmes et Vins du Monde) și una de aur (Vinalies Internationales).

Într-o piață supraaglomerată, cu multe țări cu tradiție care se confruntă cu crize de supraproducție, cu un grad de enorm de diversificare a ofertei, cu mode care vin și pleacă, singura șansă a României de a se afirma pe piețele internaționale este de a-și pune în valoare soiurile autohtone. Adaptarea la modele curente – rose-uri, spumante, vinuri ecologice – este importantă, dar nu este o soluție pe termen lung. Saperavi-ul georgian, Plavac Mali croat sau Furmintul maghiar, Assyrtiko, Xinomavro sau Malagousia grecești sunt doar câteva exemple de soiuri locale care au atras atenția piețelor internaționale.

„Medaliile acestea sunt și nu sunt importante. Pentru noi, concursurile sunt în primul rând un instrument prin care ne evaluăm calitatea vinurilor, politica de preț și vedem cum reacționează diversele piețe la propunerea noastră. De aceea, e la fel de important să participi la mai multe concursuri, din Paris până în Tokio. Recunoașterile venite de la Concours International des Vins de Gastronomie a Paris, de exemplu, sunt prețioase pentru că acolo vorbim despre un juriu specializat atât în vin, cât și în gastronomie și în asocierile dintre vin și mâncare, antrena în chiar capitala gastronomiei mondiale – gastronomia franceză face parte din patrimoniul cultural UNESCO. Pe de altă parte, Japonia are un specific local foarte puternic, o cu totul altă cultură a gustului, alte așteptări de la gustul unui vin, în timp ce la Monaco se analizează vinul și prin prisma adaptării la cerințele curente ale pieței. Să obții recunoașteri din toate aceste părți este o certificare a faptului că facem lucrurile bine.

Când vorbim despre medalii – acestea sunt mai importante în construcția imaginii vinului românesc: cu cât mai multe și la mai multe concursuri, cu atât mai repede și mai bine vom atrage atenția marilor jucători internaționali.

Dar da, este o bucurie să vezi, de exemplul, primul vin spumant, rodul a câțiva ani de cercetare și experimente în care am încercat să reînviem o tradiție de pe vremea regilor, obținând cea mai înaltă distincție la Monaco, la prima participare la un concurs. Și vinurile Minima Moralia care sunt făcute pentru învechire au obținut, chiar și așa, foarte tinere, rezultate remarcabile. Iar bucuria mare vine din partea soiului Fetească albă, un soi la care ținem foarte mult fiindcă este prezent în podgorie încă din vremea Regelui Carol I, și în care am investit mult timp pentru a înțelege cum să-l creștem și când e momentul perfect de cules, astfel încât să obținem cel mai bun vin pe care rodul unui an îl poate da.

Cât despre Marselan, care a obținut 98 de puncte, un scor aproape de perfecțiune, nu pot spune decât că este o încununare a tuturor recunoașterilor pe care acest vin le-a primit de-a lungul anilor și o reconfirmare a faptului că am făcut o alegere bună atunci când l-am plantat, la sugestia doamnei Ghislaine Guirod, oenologul care și-a lăsat amprenta asupra primilor ani ai Domeniului”, spune Cornelia Anghel, coproprietar și „sufletul” Domeniului Coroanei Segarcea.