Becali. ”Trebuia să fie 5-1”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a comentat câștigarea titlului și s-a arătat de părere că triumful a fost în zadar dacă nu este completat cu un parcurs bun în cupele europene.

„Slavă Ție, Doamne! Tot timpul am fost pe locul doi. Acum, îți spun un lucru. Nu trebuie să uităm niciodată și trebuie să analizăm ce se întâmplă în fotbalul românesc. Luați Dinamo, care e pe ultimul loc, luați Rapidul, care a retrogradat. Ăsta e meritul meu, că am ținut echipa mereu acolo, sus, și în cupele europene. Ce s-a întâmplat în seara asta e cununa. Noi n-am câștigat așa, hai că ne chinuim, am câștigat en-fanfare. Trebuia să fie 5-1”, a declarat Gigi Becali la .

„Dacă nu ne ducem în cupele europene, degeaba”

„Suntem campioni, să se bucure toate lumea, suporterii. Eu nu mai sunt cum eram înainte, nu mai am vârsta. Vârsta fiind mai înaintată, intervine înțelepciunea. Nu câștig nimic cu nebunia. Trebuie să vedem ce înseamnă titlul ăsta. Pentru ce l-am luat noi titlul ăsta? Dacă nu ne ducem în cupele europene, degeaba, ce să fac cu titlul? L-am luat degeaba, ce să fac cu el dacă nu mă duc în cupele europene?”, a declarat finanțatorul „roș-albaștrilor”.