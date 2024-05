Cetatea Devei, inaccesibilă din orice poziţie

Toate merg prost sau împiedicat în ultimele luni ale administraţiei Oancea. Pista de biciclete a strâns mai multe înjurături şi huiduieli ca la un meci pierdut de România pe Arena Naţională.

Defecţiunile repetate la telecabina cârpită cu patru milioane de euro au devenit exasperante pentru vizatorii oraşului. Mai nou, Cetatea Devei nu poate fi vizitată nici de cei care se încumetă să urce dealul la pas.

În acest sfârşit de săptămână, mai multe grupuri de elevi au urcat dealul în ţinută de gală să facă poze pentru albumul de absolvire. N-a fost să fie! Fortificaţia Devei era de neatins.

Dezamăgirea tinerilor a fost surprinsă într-o postare făcută de Dulinszky László.

„Deci înțeleg că telecabina nu merge (dacă am văzut bine a dispărut din cușcă telecabina cu tot???). Nu acuz Primăria Deva, că problema e complexă. Cine lucrează cu furnizori de utilaje, echipamente electrice știe că un asemenea proiect poate fi cu probleme. Dar…

Incinta Cetății Deva, să fie închis, deși este gata… Se așteaptă tăierea panglicii înainte de alegeri? Ieri, când am urcat sus cel puțin 3 grupuri de turiști se uitau dezamăgiți la poartă.

Am fost acolo cu un grup de elevi pentru poze de album. Simbolic am încercat să spargem poarta… Greu de cucerit cetatea… Dar acum nu din cauza vreunui război, ci din cauza prostiei.

Cam atât se poate. În rest să vină alegerile…

P.S. Am o idee de a face o demonstrației cu ocazia tăierii panglicii… Să mergem câțiva nebuni cu boxe ”blutuut” și să facem gălăgie cu sunete de puști, tunuri… Un asemenea eveniment merită de stricat…”, publica Dulinszky László, sâmbătă dimineaţa pe un grup de atitudine civică.

Devenii au reacţionat ironic sau caustic la situaţia dată.

Iuhos Geza: Se așteaptă venirea unui sobor de preoți și politicieni la marea inaugurare care o să fie ca și o măreață realizare a actualei administaţii a urbei!!!!

Adrian Secico: E aceeași situație ca în alte locuri unde s-a lucrat în ultimii ani în Deva: lucrarea e finalizată, da’ nu e terminată.

De la Primărie nicio reacţie. Dar vor găsi ei cât de curând pe cine să arunce vina. Mereu găsesc. Pentru că sunt prea cu nasul pe sus să-şi permită greşeli asumate.