Fotografie cu Navalnîi, mort în biserică

Echipa lui Aleksei Navalnîi a publicat o fotografie a opozantului rus din biserică, unde vineri a avut loc slujba de înmormântare. Capacul sicriului a fost ridicat în biserică, după cum se poate vedea. De asemenea, au apărut imagini cu mama opozantului rus, care și-a luat rămas bun de fiul său.

In Maryino, south #Moscow, #Russia, a church service was held today at the funeral of late opposition politician Alexey @Navalny: pic.twitter.com/rrzvMxUO1p

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 1, 2024