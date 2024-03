(VIDEO) Curajoşii ruşi care s-au dus la înmormântarea lui Navalnîi

Infruntând practic regimul, numerosi ruşi s-a adunat în faţa bisericii din Moscova si in jurul ei, unde vineri are loc ceremonia de înmormântare a liderului opoziţiei, Aleksei Navalnîi, care a murit în urmă cu două săptămâni în închisoare, în circumstanţe dubioase.

Sirul de oameni care a mers la biserica ortodoxă din cartierul moscovit Mariino cu trei ore înainte de începerea ceremoniei de înmormântare a fost arătat pe reţelele lor de socializare.

Numerosi politisti au fost trimisi la fata locului si au fost montate garduri. Accesul în cimitir este închis publicului.

„Veniţi să vă luaţi rămas bun de la Aleksei Navalnîi dacă sunteţi la Moscova. Cei care din diverse motive nu sunt acolo pentru a o putea face vă vor mulţumi”, scria unul dintre colaboratorii lui Navalnîi, Leonid Volkov, în prezent în exil, pe platforma X.

Printre moscoviţii veniţi să-şi ia rămas bun de la Navalnîi, sfidând avertismentele autorităţilor, au putut fi observaţi oameni de toate vârstele, dintre care unii în mână garoafe roşii. Părinții lui Alexei Navalnîi participă la slubja de înmormântare.

Mai multe camere de supraveghere şi alte dispozitive care pot servi drept inhibitori ai semnalului de internet şi de telefonie mobilă au fost totodată amplasate pe stâlpii de iluminat de la cimitir.

Joi, anumite universităţi au difuzat avertismente pe reţelele de socializare ruseşti adresate studenţilor lor, cărora le cereau să nu participe la demonstraţii având legătură cu Navalnîi sub ameninţarea exmatriculării.

Люди в очереди к храму в Марьино начали поднимать цветы под звон колоколов Толпа скандирует «Россия будет свободной» Видео: Медиазона pic.twitter.com/CPmpG3T9T2 — Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024

Очередь к храму, где будут отпевать Навального, растянулась на несколько сотен метров. Видео: Медиазона pic.twitter.com/EXJb8xOyL2 — Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024

A long line has formed before the entry to the Church of the Icon of the Mother of God Soothe My Sorrows where Navalny’s memorial service will take place in just under two hours https://t.co/G0oJtu1awh pic.twitter.com/IcVHLDI7CQ — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 1, 2024

The queue for the church where Navalny’s farewell service will take place is getting longer and longer pic.twitter.com/2nwa3AGtAk — Francis Scarr (@francis_scarr) March 1, 2024

Crowds shout “Navalny” as the hears carrying Navalny’s body arrives to the church pic.twitter.com/6F2TDpCfAS — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 1, 2024

mourners gathering near the church where the Navalny memorial service will be held. (source: https://t.co/HyElpDZptg) pic.twitter.com/GIvSKnsxeH — Mike Eckel (@mikeeckel.bsky.social) (@Mike_Eckel) March 1, 2024

lines of mourners stretching around the block, waiting to enter the church for Navalny’s memorial services (source: https://t.co/H1FdC3HFwe) pic.twitter.com/7IUO5nKQMX — Mike Eckel (@mikeeckel.bsky.social) (@Mike_Eckel) March 1, 2024

more lines of people waiting to attend Navalny’s memorial service. (source: https://t.co/BSgn6brHZv) pic.twitter.com/Rz8RPkJxtI — Mike Eckel (@mikeeckel.bsky.social) (@Mike_Eckel) March 1, 2024