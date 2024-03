O mașină a intrat în mulțime în Polonia: 17 răniți

O mașină a intrat în pietonii aflați pe o trecere de pietoni din orașul polonez Szczecin.

‘Avem un incident cu un număr de 17 persoane rănite în prezent, dintre care trei minori și două în stare critică’, a declarat pentru presă guvernatorul Adam Rudawski, fără a oferi detalii suplimentare.

Autorul accidentului a fugit de la fața locului, dar a fost prins și reținut, potrivit Poland-24.com.

Acesta este un bărbat în vârstă de 33 de ani, relatează publicația.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12

The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024