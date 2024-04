Sâmbăta lui Lazăr, cunoscută și ca Moșii de Florii

Sâmbăta de dinaintea Duminicii Floriilor comemorează evenimentul biblic al învierii lui Lazăr din Betania de către Isus Hristos, așa cum este relatat în Evanghelia după Ioan (Ioan 11:1-45).

Confirmare a credinței creștine în înviere și viață veșnică, sâmbăta lui Lazăr mai este cunoscută și ca Moșii de Florii, fiind ultima zi a Postului Mare în care se mai fac parastase pentru cei adormiți.

„Prin învierea lui Lazăr din morți, Mântuitorul Iisus Hristos își prevestește propria Înviere. Dacă a avut puterea să ridice un om din moarte înseamnă că El Însuși va putea birui moartea.

Din această perspectivă, sâmbăta lui Lazăr poate fi numită un fel de ‘mică înviere’ în sensul în care ea prevestește, așa cum spuneam, ceea ce se va întâmpla peste câteva zile”, spune părintele conf. dr. Daniel Benga, potrivit Basilica.ro.

Sâmbăta lui Lazăr face legătura cu Praznicul Intrării Domnului

„După 40 de zile de postire, care s-au împlinit în vinerea dinaintea sâmbetei lui Lazăr, poporul creștin are parte de o binecuvântare, care este o nădejde și o prevestire a nădejdii învierii prin învierea lui Lazăr din morți. După aceea, prin trecerea în Duminica Floriilor către Ierusalim are loc trecerea către patimă. De aceea, este o sărbătoare pe care am putea-o numi a tranziției, a trecerii, dar și în același timp o sărbătoare a împlinirii tuturor nădejdilor ce trebuiau împlinite până atunci. Mântuitorul face această minune a învierii lui Lazăr, iar în urma ei […] a câștigat foarte mulți adepți care-L vor urma.

Intrarea Domnului în Ierusalim este strâns legată de învierea lui Lazăr, dacă nu l-ar fi înviat pe Lazăr din morți poporul nu ar fi știut. Ea este o pregătire și o pregustare a Învierii Sale, dar în același timp este și o pregătire a intrării Sale triumfale în Ierusalim.

Sfântul Evanghelist Ioan ne spune: ‘de aceea L-a primit poporul cu așa de mare bucurie, pentru că îl înviase pe Lazăr din morți’.

Prin aceasta El și-a arătat puterea dumnezeiască, o putere care atrage și care îl face pe om să încerce să se apropie cât mai mult de Dumnezeu”, a mai spus părintele Daniel Benga.

Mâncăm icre de pește în Sâmbăta lui Lazăr?

An de an, Sâmbăta lui Lazăr aduce în actualitate o veșnică dilemă: se mănâncă sau nu icre de pește în această zi?, arată doxologia.ro.

”(…)recomandat este să respectăm rânduiala definitorie a Bisericii Ortodoxe Române, care spune că în timpul Postului Paștilor se face dezleagare la untdelemn, vin şi peşte doar în două zile: de Buna Vestire (25 martie) și de Intrarea Domnului în Ierusalim – de Florii.

Dar, având în vedere că și așa părerile sunt împărțite, e bine ca persoanele preocupate de acest subiect să apeleze la duhovnic și să procedeze după cum vor fi îndrumate, arata sursa citată.

”Postul nu este un simplu exercițiu alimentar, ci o înlănțuire de practici care au ca scop un real progres spiritual. Degeaba ne înfrânăm trupeşte două, patru sau şapte săptămâni, dacă la sfârşitul acestor perioade nu suntem mai buni, mai îngăduitori sau mai iertători față de aproapele nostru.

Sfinţii Părinţi spun că drumul sau calea de aur a vieţuirii creştine o constituie calea de mijloc, a echilibrului, armoniei şi a discernerii, iar Sfântul Ioan Casian definește postul ca fiind o „ofrandă dăruită de bunăvoie” lui Dumnezeu. De aceea, nici măcar nu ar trebui să ne cramponăm de un astfel de detaliu – mai ales că de sâmbătă mai sunt doar câteva ore până la Florii, când se mănâncă pește”.