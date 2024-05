Canalul Dunăre – București este o tâmpenie fără sens economic, început de Ceaușescu doar pentru că era un bou grandoman. Sebastian Burduja se alătura unei serii lungi de ceaușei care au învârtit această aberație. Ceea ce e trist pentru cineva care se vinde ca un profesionist educat la Harvard. Am scris pe larg despre această aberație ceaușistă care refuză să moară. Am scris cu argumente despre toate pseudo-argumentele care se aduc pentru a îl finaliza, de fapt pentru a îngropa bani pe care nu îi avem pentru obsesiile falice ale ceaușeilor de azi. Dacă acest canal ți se pare o idee bună, că sună așa cumva frumos ”București port la Dunăre”, te rog să citești argumentele înainte de a reacționa. Nu, nu are sens nici tehnic (pe un râu complicat), nici economic (nu avea nici industria ceaușistă ce să facă cu el, darmite noua economie). Nici turistic măcar – cine vrea croazieră la Viena poate lua barca 60 de kilometri mai încolo. Credeți sau nu, aberația lui Ceaușescu ne costă o grămadă totuși: toată infrastructura din jurul Bucureștiului e mai scumpă pentru că trebuie să ocolească ”canalul”. Singura decizie politică logică e să îl declarăm închis. E penibil pentru Burduja că învârte ideea. Dar e de așteptat de la acest PNL condus de securiști, care nu e nici liberal, nici național și nici partid nu mai e, că unitățile militare au numere, nu nume