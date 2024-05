Sfîntul Pricopie de la SNSPA

În ciuda faptului că a ocupat și ocupă tot felul de funcții și a făcut tot felul de studii de pe urma cărora s-a ales cu tot felul de diplome, chimistul Remus Pricopie arată mai degrabă ca o umbră pe o autostradă părăsită, pe care nu se circulă.

De o lungă vreme, el este rectorul SNSPA unde a fost ales în stilul Epocii de aur. Ultima dată cu un procentaj de peste 90%. Rectorii, conform legislației în vigoare, sunt aleși prin vot, ca primarii. Și portarul, și contabilii, și femeia de serviciu de la universitate votează alături de cadrele didactice.

Elegant și spilcuit, nul ca autor de opere importante, Remus Pricopie pare a fi genul de om care nu trece ecranul și nici nu trezește cînd vorbește. Dar se lipește (sau este lipit!) inexplicabil de scaun. Și este ales cu procente copleșitoare de colegii și subordonații săi.

El întrunește toate aprecierile și simpatiile personalului de la SNSPA, inclusiv ale cadrelor didactice, între care se numără și clanul Miroiu, și soția lui Florian Coldea, și comersantul de sondaje pentru partide politice Marius Pieleanu, și navetistul la Bruxelles Cristian Pîrvulescu, și Mihaela Vlăsceanu și mulți alții care reprezintă spiritul fostei Academii Ștefan Gheorghiu. Ca să nu fiu bănuit de urzicăreală și condimente, citez dintr-o prezentare de pe Wikipedia:

„Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București este o instituție de stat de învățământ universitar și postuniversitar, înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 183 din 21 martie 1991. Este specializată în domeniul administrației publice, relațiilor internaționale și științelor politice. În fapt, SNSPA a fost înființată ca școală de reprofesionalizare fiind nevoie de specialiști pentru noul regim politic, democratic”.

Exceptînd cîțiva intelectuali, SNSPA reprezintă mai puțin o școală și mai mult o grupare de politruci și propagandiști, în care Remus Pricopie stă ca o gălușcă în vîrful unei tăvi pline de bucate înzorzonate cu maioneză colorată. Nu întîmplător, SNSPA funcționează într-o clădire de pe Bulevardul Expoziției.

În ciuda poziției sale de rector, Remus Pricopie funcționează doar ca o soluție împotriva petelor și a pregnanței politice. Fost ministru al Educației de două ori prin grupul de poame care au alcătuit guvernul Victor Ponta, Remus Pricopie nu iese în scenă decît la ora exactă. Ca un cuc cu comandă, care execută un program. În ultimele săptămîni, Remus Pricopie a aruncat pe piață trei fragmente de gîndire de o importanță copleșitoare pentru PSD și pentru șefii săi implicați în opera de derutare a opiniei publice. Intervențiile lui Pricopie sunt grăitoare și pentru rolul său de lătrău la comandă. Sarcina lui pare să fie mîrîitul la Mircea Geoană. Dacă v-au scăpat „fructele” gîndirii sale, vă propun să le recitiți.

„Domnul Geoană a depășit de mult această graniță, nu numai că anunță că va candida fără să renunțe la poziția de secretar adjunct NATO, dar atacă un stat membru” (citat din Remus Pricopie, reprodus din revista Newsweek, organ Eduard Hellvig)

„Geoană face lucruri care NU se fac! Sunt surprins și dezamăgit de modul în care Mircea Geoană, Secretar General Adjunct NATO, înțelege să comunice public, în raport cu oficialii Statului Român”…… „Constat acum, însă, că este vorba de un „stil nou”, în care un înalt funcționar internațional îşi permite să se ia de piept cu reprezentanții politici ai unui Stat Membru, în cazul de față, chiar Statul Membru care l-a propulsat în poziția respectivă” (același Pricopie de pe scaunul de rector gînditor la SNSPA)

Pe chimistul Remus Pricopie, supertitrat și pregătit într-ale comunicării de partid, îl roade la ficat dezinvoltura cu care Mircea Geoană îl ștampilează definitiv pe Marcel Ciolacu:

„Nu sunt interesat de niciun portofel european. Sunt un pic ironic. Am spus-o şi cu alte ocazii: închei cinci ani de muncă în cadrul NATO, sunt interesat să pot să dau înapoi ţării mele experienţa şi entuziasmul meu. Nu sunt interesat de nicio poziţie la nivel european, nu sunt interesat de alte poziţii la nivel internaţional, sunt interesat să pot să dau înapoi într-o formă sau alta ţării mele ceea ce am de oferit şi ceea ce cred că România are nevoie”.

Pentru Pricopie, asemenea afirmații constituie o politică anti-NATO și anti-națională! Parcă Mircea Geoană ar fi confundat portofelul cu portofoliul și lui i-ar fi căzut bancnotele ca unui piețar din buzunarele burdușite!

Gîndirea de manechin politic a lui Remus Pricopie se revoltă în fața unor afirmații clare și pline de simplitate.

Pe el și pe șefii săi i-a deranjat că Mircea Geoană a spus:

„Ţara a fost şi e condusă de o generaţie politică tot mai incompetentă şi golită de sentimentul iubirii adevărate de ţară. Vedem de ani buni cum prea mulţi politicieni se zbat între lăcomie şi neputinţă. Sunt mulţi politicieni care nu ştiu economie, nu ştiu legislaţie, nu au practic nicio calificare dovedită şi totuşi conduc guverne, ministere, agenţii şi companii de stat. Politicieni care nu au învăţat aproape nimic în viaţa lor, nu au cunoştinţe elementare şi, cu toate astea, ajung în posturi de care depinde soarta a milioane de români. A ajuns aproape de neimaginat ca un ministru sau un prim-ministru al României să poată vorbi o limbă străină. Asta într-o perioadă în care dacă un lider nu vorbeşte măcar limba engleză îşi condamnă naţiunea la izolare. Iar atunci când aceşti lideri se exprimă în limba română, ai senzaţia uneori că îţi vorbeşte corigentul clasei”

Ce nu-i adevărat în judecata asta, chiar și în ce-i privește pe Ciolacu și pe Pricopie? Geaba se burzulește Sfîntul Pricopie de la SNSPA ca unul împins să dea o replică!

-„ Dacă eu aş fi fost astăzi ministru de externe sau premier aş fi notificat NATO pentru nerespectarea, de către un înalt funcționar al său, a regulilor elementare ale corpului diplomatic”.

Dacă SNSPA ar fi o adevărată universitate, l-ar da afară pe Remus Pricopie pentru amestec prostesc în politica partidului de care se folosește, dar pe care nu-l înțelege!