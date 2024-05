FCU Craiova intră în Liga a II-a cu un nou antrenor

Tehnicianul Marius Croitoru a semnat, marţi, un contract cu formaţia FCU Craiova, retrogradată în liga secundă de fotbal, pe o perioadă de doi ani, obiectivul principal fiind promovarea în Superligă.

„Am venit, am semnat şi acum trecem la treabă cu toţii. Ne dorim să avem un joc frumos. Nu este uşor, vom avea mult de muncă, obiectivul este acela de a promova. Obiectivul nici nu se discută. E păcat că am ajuns aici, dar asta este viaţa. E o competiţie sportivă şi e normal să existe şi învinşi. Din păcate Craiova a fost una dintre echipele învinse, nu avem decât să ne ridicăm şi să devenim şi noi câştigători. Până acum nu am antrenat în Liga a II-a, este o provocare pentru mine. Nu cunosc această ligă, dar cred că pentru toţi va fi o provocare imensă să aducem din nou Craiova în prima ligă. Indiferent cine ar fi venit la Craiova, obiectivul ar fi fost acelaşi, de a promova”, a declarat Croitoru.

El a precizat că se află în discuţii cu patronul Adrian Mititelu de mai multă vreme, singurul inconvenient pentru care nu a preluat echipa fiind carnetul de antrenor pe care nu îl deţinea.

„Cu Adrian Mititelu discutasem de mai demult despre venirea la Craiova, numai problema cu carnetul de antrenor m-a făcut să nu fiu mai devreme. Din octombrie anul trecut. Probabil a văzut ce am făcut aici în primul mandat şi probabil că îşi doreşte acelaşi lucru. Şi de asta a hotărât să mă aducă. Cu carnetul se rezolvă săptămâna asta, am ultimul modul şi se va rezolva”, a mai adăugat Croitoru.

În vârstă de 43 de ani, Croitoru a mai antrenat echipa FCU Craiova în perioada 23 iunie-10 octombrie 2022.

În cariera sa, Croitoru a mai antrenat echipele FC Botoşani şi FC Argeş.