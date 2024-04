O teamă a statului profund circumscrie viețile cetățenilor

”SUA au fost numărul unu, însă acum par o țara veche și obosită, în care bogăția care corupe a devenit o obsesie. Consumerismul i-a eliminat total pe idealiști, care acum sunt ținta glumelor din birourile corporatiste. Cultura este influențată de renume și avere; materialismul este atât de adânc înrădăcinat, încât se aplică și atunci când omenii își aleg cuvintele. Suntem conduși de oameni nepotriviți, care le arată celorlalți calea. Cineva a scris un articol lung despre cât de naivi sunt americanii. Sunt naivi pentru că se uită la televizor, iar televiziunile sunt plătite pentru a face reclamă falsă și, prin urmare, nu trebuie să fii geniu pentru a-ți da seama de un lucru: în lumea modernă, toată lumea minte pentru a face profit, începând cu băiatul bătrân de la Casa Albă, cu tipii de la PR care mint pentru că asta le este profesia, cu cei din publicitate care vând minciuni pentru a câștiga un ban – și aș putea continua, dar nu o voi face”, scrie, în Takimag, jurnalistul Panagiotis Theodoracopulos.

”Totul pare defect sau așa li se pare celor mai mulți dintre noi, băieții buni. Se știe bine că Trump spune minciuni despre el însuși, însă Biden spune minciuni și mai mari despre chestiuni importante și nimeni din presă nu-i atrage atenția. Limbajul este manipulat într-o asemenea măsură, încât orice opinie de centru-dreapta este catalogată drept fascistă. Regula este eliminarea dezbaterii și închiderea gurii adversarului. Monoton, încrezut și guraliv, The New York Times continuă să corupă America, a cărei tendință naturală este să creadă în virușii mentali răspândiți de Sulzberger, Kahn & Co. America a fost o putere a libertății, însă iată ce pățește acum Trump pentru că a încercat să provoace puterea. Politica partidului Democrat îmi amintește de totalitarismul comunist, însă fără violență.

Și nu doar Statele Unite încep să se transforme într-un superstat de tipul 1984. Bruxellesul și-a arătat adevărata față recent, când a încercat să interzică o conferință a conservatorilor europeni precum Nigel Farage. Trucul este reducerea libertăților cetățenilor în numele unui bine superior. Micuțul Rishi Sunak, premierul britanic, încearcă să adopte o lege care va interzice total fumatul pentru cei născuți după o anumită dată. Cine naiba se crede Rishi? Doar pentru că s-a căsătorit cu fiica unui miliardar și pentru că a înfipt cuțitul în spatele binefăcătorului său Boris Johnson el crede acum că are dreptul de a le spune nepoților mei că nu vor putea fuma niciodată? Asta este exact din romanele lui George Orwell.

Americanii nu sunt mulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara și, iar Biden a vrut să-i îmbuneze și i-a iertat pe studenți de datorii, ca și cum acești bani datorați ar fi fost banii de buzunar ai președintelui. În America, cultura este plină de fanfaroni, șmecheri și escroci care vând ideologie woke publicului docil care se uită la reclamele TV. Hollywoodul încearcă să convingă pe toată lumea că cu Trump sunt doar cei mai puțin inteligenți, iar această viziune este sprijinită de presa de mainstream, care scrie negru pe alb că doar ”deplorabilii” sunt cu Trump.

Deși Primul Amendament al Constituției SUA protejează discursul homofob, sexist, transfob, ba chiar și pe cel împotriva negrilor și a musulmanilor, doar nebunii și provocatorii mai îndrăznesc să spună ceva ce poate fi considerat discurs al urii. Presa a reușit să eticheteze tot ceea ce nu aprobă drept „ură”, motiv pentru care marea provocare a acestui moment este libertatea de exprimare.

Viețile noastre sunt circumscrise de o teamă a autorităților invizibile. Guvernul federal a făcut o alianță cu companiile private pentru a colecta informații despre cetățeni. Telefoanele și computerele oferă o mulțime de informații despre proprietarii lor. Deși serviciilor de informații nu le este permis să recurgă la spionaj intern, ele pot cumpăra informații și asta fac. Oare asta nu vă aduce aminte de ceva care se numește stat profund? Supravegherea în masă a devenit regula într-o țară care a fost creată de europenii care doreau să fie liberi.

Conservatorii sunt descriși ca aroganți, lipsiți de scrupule, oligarhi paraziți ridicați pe bazele creștinismului. Întotdeauna am crezut că Isus Hristos va ajunge să fie acuzat pentru tot ce stânga politica disprețuiește. Poate pentru ce le-a făcut cămătarilor din Templu. Însă știu sigur că creștinismul este o țintă a ofensivei progresiste. Dar nu contează. America este încă numărul unu – nu cred că imigranții ar vrea să meargă în China – însă nu mai exista acum ceea ce odinioară îi definea pe americani. În următoarele câteva decenii, America va deveni o țară în care minoritatea este majoritate, iar istoria ne spune că nicio țară care a avut parte de o asemenea tranziție nu a rămas unită. Universitățile, presa și industria divertismentului au făcut ca identitatea albă să fie acum un concept murdar. Stânga a reușit să diversifice țara, însă va rata, și va rata în mod spectaculos, unificarea națiunii.”