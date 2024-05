S-a pus tunul și pe binomul Coldea – Marilen Pirtea. ”Să îi retragă dreptul”!

Marian Cucșa, fost vicepreședinte al Comisiei pentru controlul asupra SRI, actualmente președintele Partidului Republican, cere ca lui Florian Coldea să i se interzică dreptul de a profesa la Universitatea de Vest din Timișoara. „Îi solicit rectorului Marilen Pirtea să îi retragă deîndată lui Florian Coldea dreptul de a mai profesa la UVT”, a spus Marian Cucșa.

De asemenea, Cucșa îi solicită liderului PNL, Nicolae Ciucă să explice public natura relațiilor dintre rectorul UVT, liberalul Marilen Pirtea și Florian Coldea.

”Acuzațiile care i se aduc acestuia, care se adaugă celor privind manevrarea din spate a statului paralel din România în perioada binomului SRI-DNA, nu îl califică pe Florian Coldea să mai ocupe funcții publice în instituțiile de stat. Tocmai de aceea îi solicit public rectorului Universității de Vest din Timișoara (UVT) Marilen Pirtea, deputat PNL, să îi retragă dreptul lui Florian Coldea de a mai profesa la această instituție și să prezinte natura relațiilor sale cu acesta. Așa cum l-a adus încă din 2018 să predea la Universitatea de Vest, la fel îi poate retrage acest drept acum. De asemenea, îi solicit lui Nicolae Ciucă, președintele PNL, să iasă public și să comenteze relațiile politice ale lui Florian Coldea cu Marilen Pirtea. Încă din momentul în care s-a aflat public că Florian Coldea, unul din capii binomului SRI-DNA, predă la UVT, am luat poziție și am criticat decizia unilaterală și complet inexplicabilă a lui Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al UVT. Așa cum am spus la acea vreme, Florian Coldea nu are ce anume să le predea tinerilor. Prezența acestuia în calitate de profesor la UVT reprezintă o jignire și la adresa Timișoarei, oraș simbol al libertății. Este inacceptabil ca un individ care a contribuit din plin la restrângerea drepturilor și libertăților să poată fi cadru didactic în Timișoara”, a transmis Marian Cucșa intr-o declarație de presă.

”Acum când se dovedește cu subiect și predicat ceea ce am tot susținut de 8 ani în privința lui Florian Coldea, și anume că acest câmp tactic pe care l-a creat a distrus vieți, afaceri și inclusiv statul român, cu atât mai mult Florian Coldea nu are ce să caute să predea la o instituție de prestigiul UVT. Florian Coldea este un pericol pentru siguranța României și pentru instituțiile statului. Acesta nu e un model pentru studenți, ci este un contraexemplu”, a mai afirmat el.